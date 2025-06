Floribert Bwana Chui bude prvním blahoslaveným komunity Sant´Egidio

Aline Minani, vedoucí komunity Sant'Egidio v Gomě, hovoří o konžském mučedníkovi, který bude v neděli 15. června blahořečen v bazilice sv. Pavla za hradbami: jeho snem bylo „Kongo, kde by všichni usedli k jednomu stolu“, aniž by se rozlišovalo „kdo slouží a kdo je obsluhován“.

Stanislas Kambashi – Vatikán

Komunita Sant'Egidio, zejména její členové v Gomě, přijali zprávu o blahořečení Floriberta Bwana Chui, jednoho ze svých členů, „s vděčností a radostí“. „Je to nesmírně dojemné, že církvi darujeme blahoslaveného, který byl součástí naší komunity. Je to pro nás důvod k hrdosti, zejména pro Gomu, město známé bolestnými událostmi. Dnes máme zprávu, která nás těší a která těší celou naši komunitu po celém světě“, dosvědčuje Aline Minani, vedoucí Sant'Egidio Goma, ve videorozhovoru s vatikánskými médii.

Floribert Bwana Chui při obědu komunity Sant´Egidio

Floribertovo nasazení pro děti ulice

Floribert bude prvním blahoslaveným Komunity Sant'Egidio. Ve své komunitě v Gomě zanechal obraz člověka, „který chtěl sloužit a pro kterého každý život měl cenu“, říká Aline Minani. Byl obzvláště blízký takzvaným dětem ulice, kterým se ve svahilštině říká Maibobo: mladým lidem bez domova, mimo školní systém a bez jakékoli jistoty pro přítomnost i budoucnost. Těmto dětem věnoval budoucí blahoslavený velkou pozornost. Aline vzpomíná na příběh Jonathana, desetiletého chlapce, který si hrál s kamarády na lodi v přístavu Bukavu a ráno se probudil v Gomě, sám a bez jakýchkoli kontaktů. Byl svěřen do péče Floribertovi, který se o něj láskyplně postaral. V následujících dnech se Floribert vydal do Bukavu a podařilo se mu najít chlapcovu rodinu, čímž mu usnadnil návrat do normálního života. Jonathan, který je dnes již dospělý, s dojetím vzpomíná na pozornost, kterou mu Floribert věnoval. Pro něj byl „andělem seslaným Bohem, aby ho zachránil z ulice“, vypráví Aline.

Floribert Bwana Chui, muž míru, soudržnosti a jednoty

Kromě svého úsilí o pomoc dětem na ulici byl Floribert mužem míru, soudržnosti a jednoty. „Chtěl, aby všichni drželi pohromadě, a vždycky říkal: ‚Sním o Kongu, kde se všichni sejdou u společného stolu‘,“ říká Aline Minani. V komunitě i mimo ni „chtěl kolem sebe vidět štěstí“. Na fotografii zveřejněné komunitou Sant'Egidio je Floribert zachycen, jak sedí u stolu s dětmi během vánočního oběda pro chudé. Na této fotografii „nelze rozeznat, kdo obsluhuje a kdo je obsluhován. To byl Floribertův sen“, zdůrazňuje Aline.

Aline Minani, vedoucí komunity Sant'Egidio v Gomě

Volba poctivosti

Floribert Bwana Chui zemřel mučednickou smrtí v pouhých 26 letech. Byl unesen, mučen a zabit za to, že odmítl úplatek a zablokoval přepravu zásilky zkažené rýže, která by ohrozila veřejné zdraví. Během své apoštolské cesty do Konžské demokratické republiky v roce 2023 ho papež František uvedl jako příklad pro mladé lidi: „Mohl to nechat být, nikdo by se to nedozvěděl a vydělal by peníze. Ale jako křesťan se modlil, myslel na druhé a rozhodl se jednat čestně a odmítnout špínu úplatkářství. ... Pokud vám někdo podá obálku a slíbí vám výhody a bohatství, nepadněte do pasti, nenechte se oklamat, nenechte se vtáhnout do bažiny zla,“ vyzval papež. Aline věří, že mladí Konžané a Afričané mohou přijmout toto poselství a následovat Floribertovy stopy, aby „napsali novou historii“. Vyzývá k častému připomínání jeho příkladu, toho, jak dokázal zachovat soulad mezi křesťanskou vírou a pracovním životem, aniž by se poddal špinavým penězům, sobectví nebo mentalitě „každý sám za sebe“. Podle jeho příkladu budou mladí lidé schopni učinit správné rozhodnutí i v obtížných situacích, tvrdí. Aline také doporučuje číst často Písmo svaté, jako to dělal Floribert, jehož Bible je dnes uložena v bazilice sv. Bartoloměje na Tiberském ostrově v Římě.

Floribert Bwana Chui s dětmi z mírové školy komunity Sant´Egidio

Vzorem také pro politické představitele

Kromě mladých lidí může Floribertův život inspirovat i další členy společnosti, zdůrazňuje Aline. V Kongu se totiž sociální struktura společnosti každým dnem rozpadá. Ve východní části této země, kde Floribert zemřel mučednickou smrtí, panuje již více než třicet let nestabilita. V současné době jsou města Goma a Bukavu pod kontrolou politicko-vojenské skupiny AFC/M23, podporované sousední Rwandou, a každý den přichází o život mnoho lidí.

Aline vyzývá své konžské spoluobčany, aby se inspirovali slovy Floriberta a pracovali na národní soudržnosti: „Sním o Kongu, kde všichni usednou k jednomu stolu.“ Od vůdců regionu Velkých jezer požaduje odvážné rozhodnutí, jako to učinil budoucí blahoslavený: bojovat proti zlu dobrem, skoncovat s násilím a budovat mír, protože „život každého člověka má pro všechny význam“. „Dost bylo smrti! Dost bylo zničených životů!“, volá. „Není čas na to, abychom ztratili ani jediný život“, zdůrazňuje. „Potřebujeme inkluzivní Afriku, kde každý najde své místo, kde se nikdo nebude cítit izolovaný jako ostrov“, jak říká Andrea Riccardi, zakladatel Komunity Sant'Egidio. „Budujme mosty, nikoli zdi“ uzavírá mladá Konžanka.

Goma se může stát mírovou zahradou

„Mír je jako řez dortu, který je třeba sdílet. V míru jsou všichni vítězové,“ říká Aline. Vypráví, že Floribert často zpíval „Píseň vzkříšení pro Afriku“, hymnu Komunity Sant'Egidio. „Ano! Goma se může stát zahradou míru! Ano, Konžská demokratická republika se může stát zahradou. Každý může zasadit strom, který bude rodit ovoce a poskytovat stín, i v chaosu, zmatku nebo na černé vulkanické půdě Gomy.“ Aline Minani doufá, že beatifikace Floriberta Bwana Chui bude okamžikem radosti pro celou Konžskou demokratickou republiku, který sjednotí Konžany a přiměje je zamyslet se nad osudem své země. Zve všechny, kteří mohou, k účasti na beatifikační mši v neděli 15. června, které bude předsedat kardinál Marcello Semeraro, prefekt Dikasteria pro svatořečení, v 17:30 v bazilice sv. Pavla za hradbami. Koncelebrovat budou kardinál Fridolin Ambongo, arcibiskup Kinshasy, a monsignor Willy Ngumbi, biskup Gomy, diecéze, z níž Floribert pocházel. Rodina budoucího blahoslaveného, konžští věřící z různých částí světa a konžská komunita v Římě se na tuto velkou událost připravují. Svou účast oznámili také konžští vládní představitelé.