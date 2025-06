Dýchej Slovo - "Vztah lásky" (Jan 16,12-15)

Body k meditaci ke Slavnosti Nejsvětější Trojice připravila Kristýna Hotová

Slova svatého evangelia podle Jana

Ježíš řekl svým učedníkům: "Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí."