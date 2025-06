Duchovní cvičení ve vězení v Nuoru

Nápad vzešel od kaplana věznice v hlavním městě Sardinie, který do iniciativy zapojil jezuity z Cagliari. Duchovní cvičení svatého Ignáce z Loyoly, říká otec Manunza, „jsou Božím způsobem, jak nám pomoci najít štěstí a spásu“.

Roberta Barbi – Vatikán



Duchovní cesta „zasvěcení a rozlišování“: to jsou ignaciánská duchovní cvičení. Způsob, jak osobně dialogovat s Pánem a uznat jeho přítomnost a působení v našich životech. To dobře ví otec Carlo Manunza, jezuita, který se nabídl, že je nabídne vězňům ve věznici v Nuoru, a přijal tak žádost kaplana. „Pokud definujeme cvičení slovy svatého Ignáce,“ říká vatikánským médiím, „jsou cestou, která umožňuje Bohu uvést do pořádku náš život, abychom ho mohli lépe chválit a sloužit mu.“

Víra ve vězení

Nebylo to poprvé, co jezuitský kněz vstoupil do vězení, i když jeho poslední zkušenost se datuje do Filipín před 20 lety: „I když jsou nyní problémy s přeplněností italských věznic podobné,“ poznamenává s hořkostí, v nápravném zařízení našel skrytou víru, pohřbenou událostmi života, ale živou a schopnou dávat naději: "Díky času věnovanému osobní modlitbě se tato víra znovu rozzářila – jak sám svědčí – i v takovém obtížném prostředí, jakým je vězení, a znovu začala dávat důstojnost a především uplatňovat svou proměňující sílu, sílu osvětlovat temnotu".

Podpora osobní modlitby

V vězení si dokážeme představit, že je snazší nabídnout společné modlitby – počínaje slavností mše svaté nebo katechezí –, protože je to nejrychlejší způsob, jak se zapojit do modlitby, ale jak to udělat s duchovními cvičeními? „Stačilo navrhnout cíl, který jsme si stanovili – usmívá se otec Carlo –, připomenout, že změnit svůj život je možné, a nabídnout metodu, která Bohu dovolí tuto změnu uskutečnit.“ Samozřejmě to vyžadovalo čas, trpělivost a flexibilitu ze strany průvodců: „A také hodně naslouchání,“ zdůrazňuje, „ale to je ostatně úkolem duchovního průvodce.“

Objevit duchovní rozměr svého života

Otec Carlo a jeho tým se mohli na vlastní oči přesvědčit o proměně v životech vězňů: „Bůh se nenechá překonat ve štědrosti,“ vysvětluje. „Uspěli jsme, protože jsme dali konkrétní svědectví, které se skládalo z činů a schopnosti čekat na ovoce, přizpůsobit se, aniž bychom ostatní připravili o bohatství duchovních cvičení, která jsou někdy náročná, ale na druhou stranu jsme je nepředstavovali jako nepřekonatelnou překážku.“ Zkušenost z Nuora je tedy pozitivní a mohla by být zopakována v dalších italských věznicích: „Uznání ‚blahoslavených chudých‘ je zdrojem spásy a opravdového štěstí, od kterého nás nic nemůže oddělit,“ uzavírá jezuita.