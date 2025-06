„Boží dílo se uskutečňuje s Ježíšem uprostřed“

Zemřela Maria Voce, předsedkyně Hnutí fokoláre v letech 2008 až 2021

Benedetta Capelli

Maria Voce se narodila v kalábrijské obci Aiello 16. července 1937 a jako první žena-advokátka působila při soudu města Cosenza, od roku 1959 byla členka Hnutí fokoláre, šest let pracovala po boku jeho zakladatelsky Chiary Lubichové a poté dalších šest let jako vedoucí tohoto hnutí v Turecku. Zemřela včera odpoledne, 20. června, v Rocca di Papa, „u sebe doma – píše se v prohlášení podepsaném Margaret Karram, předsedkyní Hnutí fokoláre – obklopena péčí a láskou fokolarínek a modlitbami nás všech. Byla vyrovnaná“.

Maria Voce byla známější pod jménem „Emmaus“, které jí dala Chiara Lubichová a které „odkazuje“, jak píše Karramová, „na zkušenost Vzkříšeného, který kráčí s námi a který poznamenal celý její život. Ona sama totiž tvrdila: „Jak se koná Boží dílo? S Ježíšem uprostřed!“ Současná předsedkyně Hnutí fokoláre, která v roce 2021 nahradila Marii Voce, vzpomíná na „její tak diskrétní, ale živou blízkost, její rady plné moudrosti. Byla přítomna při nejrůznějších příležitostech, oslavách, výročí, cestách; ujišťovala mě o svých modlitbách, o daru svého života a často mi nachystala nějaký dárek, květinu, svou báseň“.

Po smrti zakladatelky Hnutí fokoláre, Chiary Lubichové, která zemřela 14. března 2008, byla podle stanov hnutí opětovně zvolena do jeho čela žena. Volba padla na Marii Voce, která po dvě funkční období, až do roku 2021, vedla toto hnutí, k němuž se po celém světě hlásí dva miliony lidí ve 182 zemích. „Byla to zkušenost, kterou bych na začátku označila za obtížnou, samozřejmě i proto, že byla neznámá a musela jsem ji teprve objevovat,“ řekla Maria Voce v rozhovoru pro Vatican News, „ale byla to krásná a obohacující zkušenost. Otevřela mi duši světu, a proto se po těchto letech cítím opravdu mnohem bohatší a velmi vděčná Bohu za tuto zkušenost, především bohatší o tolik lásky, kterou jsem se snažila dát této rodině, ale kterou jsem bezpochyby hojně dostala od lidí, kteří mi byli dříve neznámí a kteří se stali mou součástí, skutečně se stali mými bratry a sestrami po celém světě.“

V roce 2009 Benedikt XVI. jmenoval Marii Voce poradkyní Papežské rady pro laiky a v roce 2011 poradkyní Papežské rady pro novou evangelizaci. V roce 2012 vystoupila předsedkyně Hnutí fokoláre v Irsku na 50. mezinárodním eucharistickém kongresu, 2. září téhož roku přednesla závěrečné poselství na Genfestu v Budapešti před dvanácti tisíci mladými lidmi ze všech kontinentů. Maria Voce měla úzký vztah s papežem Františkem, s nímž se setkala 13. září 2013, v roce, kdy byla podána formální žádost o zahájení procesu beatifikace Chiary Lubichové, který byl zahájen 27. ledna 2015. Dne 4. února 2017 se konalo nové setkání s Františkem, který ji přijal spolu s asi 1200 podnikateli, mladými lidmi a studenty z 54 zemí, kteří se sjeli na oslavu 25. výročí projektu „Ekonomika společenství“, který Chiara Lubichová zahájila v roce 1991 během své návštěvy Brazílie jako konkrétní odpověď na sociální problémy a kapitalismus obecně.

Přečtěte si také 22/01/2020 Před sto lety se narodila Chiara Lubichová, zakladatelka Hnutí fokoláre Loni v prosinci začal jubilejní rok Chiary Lubichové, krátce poté, co byla uzavřena diecézní část jejího beatifikačního procesu. Zakladatelka Hnutí fokoláre se narodila v ...

Pohřeb Marie Voce se bude konat v pondělí 23. června v 15 hodin v Mezinárodním centru Hnutí fokoláre v Rocca di Papa poblíž Říma.