Blíží se beatifikace Floriberta Bwana Chui, konžského novodobého mučedníka

Příští neděli. 15. června 2025, bude v bazilice sv. Pavla za hradbami blahořečen mladý člen Komunity Sant'Egidio, který byl v roce 2007 zavražděn, protože odmítl za úplatu propustit přes hranice náklad zkažených potravin, které by ohrozily životy chudých. Beatifikační obřad povede kardinál Semeraro za přítomnosti kardinála Ambonga a dalších představitelů konžské církve.

Komunita Sant'Egidio s radostí oznámila, že 15. června v 17.30 hodin se v římské bazilice sv. Pavla za hradbami uskuteční beatifikace Božího služebníka Floriberta Bwana Chui, které bude předsedat kardinál Marcello Semeraro, prefekt Dikasteria pro svatořečení. Oslavy se zúčastní zástupci konžské diecéze Goma v čele s biskupem Willy Ngumbim a další představitelé konžské církve, mezi nimiž bude i kardinál Kinshasy, Fridolin Ambongo.

Floribert ve „Škole míru“ Komunity Sant'Egidio

Svědectví víry

Sant'Egidio děkuje za svědectví víry a svatosti tohoto mladého muže, který sdílel život Komunity v lásce k chudým a ochraně nejmenších. Floribert, celní úředník na hranicích s Rwandou, který od svých vysokoškolských studií působil ve Škole míru Sant'Egidio v Gomě, odmítl za peníze propustit zásilky zkažených potravin, které by ohrozily životy nejchudších. Za to byl v červenci 2007 mučen a zabit ve věku pouhých dvaceti šesti let. Jeho mučednictví „z nenávisti k víře“ bylo loni v listopadu uznáno papežem Františkem, což otevřelo cestu k jeho blahořečení, protože bylo spojeno s korupcí a kultem peněz za každou cenu, které znečišťují budoucnost a naděje Afriky. Jeho odpor ke zlu je znamením naděje a vzestupu pro sužovanou konžskou oblast Kivu, kterou již léta pustoší bolestná občanská válka, která se v posledních měsících ještě zhoršila, ale také pro všechny mladé lidi na africkém kontinentu, kteří představují velkou většinu jeho obyvatelstva.

Slova papeže Františka o budoucím blahoslaveném

Papež František připomněl mladým lidem v Kinshase svědectví Floriberta Bwana Chui dne 2. února 2023 na stadionu mučedníků v Kinshase během své návštěvy Konžské demokratické republiky: „Mladý muž jako vy, Floribert Bwana Chui, byl ve věku pouhých dvaceti šesti let zabit v Gomě za to, že zablokoval přepravu zkažených potravin, které by poškodily zdraví lidí. Mohl to nechat být, nikdo by na to nepřišel a on by na tom dokonce vydělal. Ale jako křesťan se modlil, myslel na ostatní, rozhodl se pro čestnost a odmítl špínu korupce. To znamená mít čisté ruce, zatímco ruce, které obchodují s penězi, jsou potřísněné krví. Pokud ti někdo podá obálku a slíbí ti výhody a bohatství, nespadni do pasti, nenech se oklamat, nenech se pohltit bažinou zla. Nenechte se přemoci zlem, nevěřte temným intrikám peněz, které vás pohltí do temnoty. Být čestný znamená zářit ve dne, šířit Boží světlo, žít blahoslavenství spravedlnosti: přemáhejte zlo dobrem!“