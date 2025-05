V Chambéry byl blahořečen Camille Costa de Beauregard

V sobotu 17. května byl blahořečen savojský kněz z 19. století, Camille Costa de Beauregard, který se věnoval výchově sirotků a marginalizovaných dětí. Stane prvním blahoslaveným pontifikátu Lva XIV. Pro monsignora Thibaulta Vernyho, arcibiskupa z Chambéry, je don Camille příkladem činného přístupu k utrpení.

„Nadšení přesahuje hranice města Chambéry, Savojska i samotné církve,“ ujišťuje arcibiskup Thibault Verny, který od srpna 2023 pastýřsky pečuje o tři diecéze francouzského regionu Chambéry, Maurienne a Tarentaise. V sobotu 17. května odpoledne stál po boku apoštolského nuncia ve Francii, arcibiskupa Celestina Miglioreho, který předsedal mši svaté jménem papeže Lva XIV., aby společně koncelebrovali beatifikaci Camille Costa de Beauregard, savojského kněze z 19. století, který se věnoval výchově sirotků a sociálně vyloučených a který se stane prvním blahoslaveným pontifikátu Lva XIV.

První blahoslavený pontifikátu Lva XIV.

Camille Costa de Beauregard se v roce 1841 narodil do šlechtické a vlivné rodiny v Chambéry a zde také vyrůstal. V katedrále, kde konala jeho beatifikace, ve věku 20 let znovuobjevil víru a rozhodl se stát knězem. Poté byl poslán do Říma, aby dokončil své kněžské vzdělání. „Studoval na francouzském semináři v Římě a byl vysvěcen na kněze v bazilice sv. Jana na Lateráně“, připomíná arcibiskup Verny. V dubnu 2025 se věřící ze tří diecézí Savojska (Chambéry, Maurienne a Tarentaise) vydali na pouť do Říma po stopách budoucího blahoslaveného. Poté však smrt papeže Františka 21. dubna pozastavila jeho beatifikaci. Lev XIV. však obřad potvrdil a ratifikoval dekret ze 14. března 2024.

Vznik Bocage

Camille odmítl vstup do prestižní Akademie církevních šlechticů, která by mu zajistila brilantní diplomatickou kariéru u Svatého stolce, a vrátil se do Chambéry, kde se stal vikářem tamní katedrály. O dva měsíce později, v srpnu 1867, město tvrdě zasáhla epidemie cholery. Tváří v tvář utrpení sirotků „Camille povstal a zareagoval“. S využitím dědictví své bohaté rodiny založil Bocage, kde přijímal sirotky a učil je zemědělskému řemeslu. Tuto práci vedl až do své smrti v roce 1910 ve věku 69 let. „Je velmi inspirující pomyslet, že každý může následovat Camilleův příklad tváří v tvář utrpení“, zdůrazňuje monsignor Verny a cituje Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.“

Vazba na Dona Bosca

Nový blahoslavený je vzorem svatosti pro naši dobu, tvrdí arcibiskup. Především proto, že jako mladý byl obětí šikany: „Když byl na internátu, nebyl příliš šťastný, a proto je blízký dětem, které dnes trpí stejným způsobem.“ Dále kvůli svému přístupu k výchově: „V centru stál vztah důvěry mezi vychovateli a přijatými mladými lidmi, který je základem výchovy.“ Bocage dnes pokračuje ve své výchovné misii jako zemědělské centrum a lesní školka pod názvem Fondation du Bocage a je spravován salesiány Don Bosca. Budoucí blahoslavený a Don Bosco se setkali v Turíně v roce 1879 a jejich pedagogické přístupy jsou velmi podobné. „Jsou trochu jako bratranci,“ žertuje monsignor Verny. „Je to podnět pro to, aby se církev i nadále angažovala ve vzdělávání, v respektu, v ocenění každého člověka a v laskavém pohledu, který Camille dokázal nabídnout, aby mladým lidem dal důvěru a zodpovědnost.“

Živá památka

Památka Camille Costa de Beauregarda přesahuje hranice Chambéry, Savojska a dokonce i Francie. Do města přichází stále více poutníků, aby se vydali po Camillových stopách, někteří dokonce z daleka. „V tomto jubilejním roce jsme všichni poutníci naděje: tato beatifikace není cílem, ale výchozím bodem pro posílení naší naděje v Svatém roce i po něm,“ uzavírá monsignor Verny.

Beatifikace v Estonsku odložena

Další plánovaná beatifikace, tentokrát monsignora Eduarda Profittlicha, která měla konat rovněž v sobotu 17. května v Estonsku, byla odložena z logistických důvodů. Německý jezuita, titulární arcibiskup Adrianopole, apoštolský administrátor Estonska, byl zatčen a deportován do Ruska, kde byl mnohokrát mučen a odsouzen k smrti. Zemřel ve vězení ještě před vykonáním rozsudku v důsledku prožitého utrpení dne 22. února 1942.