Sestry Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a jejich pomoc uprchlíkům v Jižním Súdánu

V rozsáhlých uprchlických táborech v Súdánu, kam před konflikty a násilím uprchly statisíce Jihosúdánců, žijí sestry Nejsvětějšího Srdce Ježíšova po boku vysídlených osob a poskytují jim duchovní podporu, solidaritu a naději.

Sestra Paola Moggi, CMS – Jižní Súdán

V přeplněných uprchlických táborech v Súdánu, kde se lidé denně potýkají s násilím a nedostatkem, poskytují sestry z Kongregace Nejsvětějšího Srdce Ježíšova utečencům nezbytnou podporu. Tato jihosúdánská kongregace, která žije v táborech jako Al Kashafa, poskytuje duchovní péči, traumatologické poradenství a praktickou pomoc tisícům lidí, kteří byli kvůli desetiletím trvajícímu konfliktu nuceni opustit své domovy.

Poskytování duchovní péče a praktické pomoci v Al Kashafa

Přítomnost sester je ve státě Bílý Nil životně důležitá, protože slouží uprchlíkům v Al Kashafa a v sousedních táborech, jako jsou Gemeyia a Jorry. Řeholnice provozují katechetické programy, navštěvují nemocné a poskytují útěchu těm, kteří trpí hladem, zneužíváním a emocionálními následky vysídlení. „Naší hlavní službou je naslouchat jim,“ uvedla sestra Georgina Victor Nyarat, která v Al Kashafa pracuje od prosince 2023. „Lidé opravdu trpí.“

Sestra Georgina cestuje na oslu, aby se dostala do jiného tábora

Od vysídlení ke službě

Kongregace sester Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, založená v roce 1954 biskupem Sixtem Mazzoldim v Jižním Súdánu, zažila válku a vysídlení na vlastní kůži. Poté, co uprchly před první občanskou válkou v Súdánu v roce 1964, hledaly sestry útočiště v Ugandě, než se vrátily do Jižního Súdánu, odkud byly nuceny znovu uprchnout, když v roce 1983 vypukla druhá občanská válka v Súdánu. Od té doby zůstaly se svým lidem a překračovaly hranice, aby mohly pokračovat ve své misi.

V roce 2016, po eskalaci násilí v Jižním Súdánu, biskup Daniel Adwok Kur z Chartúmu vyzval sestry, aby se postaraly o uprchlíky v oblasti Bílého Nilu v Súdánu. Usadily se v Al Kashafa, táboře, který je domovem pro více než 150 000 Jihosúdánců. Bydliště sester, postavené z plastových plachet, je skromné, ale jejich přítomnost je pro uprchlíky zásadní.

Překonávání diskriminace a zajištění základních potřeb

Sestry slouží nejen jako pečovatelky, ale také jako prostřednice v napjatém prostředí, kde hostitelské komunity často špatně zacházejí s uprchlíky. Sestra Mary Achwany George, která v Al Kashafa pracuje od roku 2016, zjistila, že jihosúdánští uprchlíci čelí diskriminaci, včetně omezení sběru dřeva na topení a získávání vody. „Mnozí jsou při opuštění tábora vystaveni hrozbám znásilnění a zneužívání,“ uvedla. Navzdory těmto výzvám sestry poskytují útočiště a naději prostřednictvím modlitby a solidarity.

Sestry také poskytují základní podporu, protože potravinové příděly jsou nedostatečné. Světový potravinový program nabízí určitou úlevu, ale nedostatek přetrvává, což nutí uprchlíky, aby pracovali jako nádeníci za malou mzdu. „Stres a frustrace mohou být tak nesnesitelné, zejména pro mladé lidi, že často onemocní,“ prohlásila sestra Mary.

Sdílení víry a naděje

Uprostřed těchto obtíží pomáhá přítomnost sester Nejsvětějšího Srdce uprchlíkům v prohlubování jejich víry a v překonávání obtíží. „Zpočátku lidé neměli k církvi blízko,“ vzpomíná sestra Georgina. „Teď se jim líbí, že se s námi modlí.“ Každý rok navštěvuje tábor biskup Daniel Adwok, aby uděloval svátost biřmování a poskytoval pastorační péči.

Sestra Mary vyzdvihla houževnatost uprchlíků, kteří se o to málo, co mají, dělí s nově příchozími ze Súdánu. „I přes svou chudobu poskytují jihosúdánští uprchlíci pomoc i súdánským uprchlíkům, kteří přicházejí do táborů. Říkají nám: „Bůh je s námi, sestry, a jednoho dne se vrátíme domů.“