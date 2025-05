Pomocný biskup v Moskvě a papežovo úsilí o mír

Mons. Nikolaj Gennad'evič Dubinin, pomocný biskup arcidiecéze Matky Boží v Moskvě, v rozhovoru pro vatikánská média vypráví, jak volbu nového papeže prožívala tamní církev a společnost. "Dopad měla jeho první výzva k odzbrojení a odzbrojujícímu míru, jednoduchý, ale pronikavý koncept. To vyvolalo naději".

Federico Piana - Vatikán

Mnohá srdce v Rusku nezůstala lhostejná ke slovům Lva XIV. o míru proneseným z centrální lodžie baziliky svatého Petra večer v den jeho zvolení papežem. "Jeho výzva k odzbrojenému a odzbrojujícímu míru, jednoduchá, ale pronikavá myšlenka, kterou opakoval i ve svých následujících projevech, zasáhla. To vyvolalo naději," prozrazuje Mons. Nikolaj Gennad'evič Dubinin, pomocný biskup arcidiecéze Matky Boží v Moskvě. Část ruské představivosti zasáhl i další pojem: jednota. „Papež,“ uvedl biskup v rozhovoru pro vatikánská média, "toto slovo zopakoval ne méně než osmkrát během homilie při eucharistické slavnosti na začátek své petrovské služby. Je to Důležitá výzva nejen pro naši církev, ale také pro celou společnost".

Velká útěcha

Dialog, solidarita a misijní působení jsou dalšími klíčovými pojmy Lva XIV., které se prosadily hned na začátku: "Koneckonců se jimi rýsuje linie kontinuity s pontifikátem papeže Františka, a to nám dává velkou útěchu a nový impuls. Balzám, který zklidňuje rány místní církve drasticky zkoušené konfliktem a která se nadále vytrvale modlí za úplné ukončení všech nepřátelských akcí. Biskup Dubinin zdůrazňuje, jak je ruská církev super partes právě proto, že se ve farnostech "setkávají věřící různých národností, různého kulturního zázemí a způsobu myšlení. V této situaci církev sdílí s lidmi veškerou bolest, veškeré utrpení. Tíží nás bezmoc, že nemůžeme přímo změnit vývoj událostí, ale věříme v působení Lva XIV. podporovaného Duchem svatým".

Muž s otevřeným srdcem

Když byl nový papež zvolen, velká část ruské společnosti, dokonce i ta vzdálená církvi, vyjadřovala překvapení a obdiv k muži, který na ni okamžitě udělal dobrý dojem: „Je to pravda,“ potvrdil pomocný biskup, "mnozí mi to potvrdili". Byli příjemně překvapeni, když viděli mladistvého, energického a lidsky velmi sympatického papeže. Je vnímán jako muž s otevřeným srdcem, který umí otevřít i srdce lidí. A to je nutné, abychom překonali všechny obavy naší společnosti." Hmatatelným znamením naděje je pouť, kterou kopie ikony Salus populi romani absolvuje po všech farnostech Ruska: "Obraz Panny Marie byl darem, který nám papež František chtěl dát poté, co ho biskupové požádali o znamení útěchy kvůli tomu, že mnoho věřících se nemůže dostavit do Říma jako poutníci na Jubileum. Na konci Svatého roku bude ikona uložena v moskevské katedrále."

Zásadní dialog

V oblasti mezináboženského dialogu, který je rovněž zásadní pro budování míru, došlo k události, kterou monsignor Dubinin považuje za historickou: skupina muslimů přeložila encykliku Fratelli tutti věnovanou bratrství a sociálnímu přátelství. "Zatímco jsme pracovali na překladu dokumentu do ruštiny, s radostí a překvapením jsme se dozvěděli, že muslimové to udělali před námi. Nyní jej vytiskli a společně jsme jej představili. Je to poprvé v naší historii, co se něco takového stalo: tento dokument oživil dialog, protože muslimové vnímali, že obsah encykliky je skutečně určen celému lidstvu."