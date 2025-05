Papež Lev XIV. – dar pro celou Afriku

Otec Edward Danaing Daleng hovoří s vatikánskými médii o vztahu nového papeže k africkému světadílu: „Afrika je v jeho srdci. Několikrát navštívil naše misie v různých zemích.“ Naposledy byl na konci roku 2024 v Keni, kde má Augustiniánská federace v Africe několik center pro nemocné AIDS.

Luca Attanasio – Vatikán

Lev XIV. má k Africe zvláštní vztah, „má Afriku v srdci“, říká bez váhání otec Edward Danaing Daleng, generální prokurátor řádu svatého Augustina a generální poradce pro africký kontinent: Prevost „několikrát navštívil všechny naše africké misie a do mé země, Nigérie, přijel nejméně desetkrát, včetně roku 2016, kdy jsme poprvé slavili generální mezikapitulu“.

Augustiniáni jsou přítomni v deseti afrických státech a nově zvolený papež „navštívil všechny naše misie“ jak v době, kdy byl generálním převorem řádu (2001–2013), tak jako kardinál prefekt Dikasteria pro biskupy.

Augustiniánská federace Afriky (Afa) je mezinárodní organizací tohoto řádu a sdružuje všechny řeholní instituty, které na tomto kontinentu žijí augustiniánskou spiritualitou. Zahrnuje nejen řeholní provincie svatého Augustina, ale i další instituty zasvěceného života, které sdílejí spiritualitu tohoto světce a žijí podle pravidel biskupa z Hippa ve svých řeholních komunitách.

Augustiniánské misie v Africe

Augustiniánská federace Afriky je africkou verzí podobných řeholních organizací existujících na jiných kontinentech a byla založena s posláním šířit a prohlubovat augustiniánskou spiritualitu v celé Africe. Jejími členy jsou mužské a ženské řeholní skupiny se sídlem v Keni, Tanzanii, Konžské demokratické republice, Nigérii, Beninu, Burkina Faso, Togu a v různých dalších státech. „Nigérie se stala provincií právě v době, kdy byl v roce 2001 zvolen generálním převorem Robert Francis Prevost. Naše přítomnost tam sahá až do roku 1938, kdy dorazili první irští augustiniánští misionáři, a od samého počátku jsme se vyznačovali rozsáhlou vzdělávací činností, s různými školami a vzdělávacími institucemi, které jsou základními nástroji pro lidský rozvoj. Bohužel nastalo období, kdy vláda zabavila všechna naše vzdělávací centra a po léta jsme měli mnoho problémů. V roce 2006 se nám díky budoucímu Lvovi XIV., kterému velmi záleželo na projektech v této zemi, podařilo otevřít nový internát pro mnoho chlapců a dívek. Abychom pochopili, jak moc mu na mé zemi záleželo, stačí si vzpomenout, že se stal generálním převorem v den svých 46. narozenin, 14. září, a v listopadu už byl u nás v Nigérii. Nechyběl ani na jednom kapitulním zasedání, byl vždy přítomen. Na červenec tohoto roku měl naplánovanou návštěvu nigerijské provincie, ale myslím, že ji bude muset odložit“, komentuje ironicky augustiniánský řeholník.

Nový protagonismus Afriky nastolený Františkem bude pokračovat také za Lva XIV.

Pozornost nově zvoleného papeže vůči Africe naznačuje pokračování linie, kterou nastolil František, za jehož pontifikátu prožila církev a africký kontinent novou éru charakterizovanou větší ústřední rolí a novým protagonismem. „Věřím, že Afrika bude v pontifikátu Lva XIV. ústředním bodem,“ pokračuje Edward Danaing Daleng. „Vždy projevoval zvláštní pozornost našemu kontinentu, jak jsem již řekl, rád ho navštěvoval, rád se setkával, rád naslouchal. Mohu s jistotou říci, že mezi jeho nejlepší vlastnosti patří schopnost naslouchat, zachovávat si pokoru a sloužit. Znám ho dobře, bylo to on, kdo mě chtěl mít v Římě a poslal mě sloužit do papežské sakristie, když byl papežem Benedikt XVI.: je to skvělý posluchač, vždy usměvavý, vždy dokáže najít řešení, a to vše je pro Afriku a pro celou církev darem. Pokud v průběhu let přišlo mnoho afrických spolubratrů do Říma na formaci, je to díky němu.“

Poslední návštěvu Afriky absolvoval nový papež ještě jako prefekt Dikasteria pro biskupy v Keni na konci roku 2024. Při té příležitosti kardinál Prevost předsedal 10. prosince posvěcení kaple Panny Marie, Matky Dobré rady v klášteře sv. Augustina v Karenu v provincii Nairobi. „Vždy měl zvláštní vztah k misii v Keni,“ uzavírá augustiniánský kněz, „od svých prvních kroků na počátku 90. let minulého století. Máme tam několik center, z nichž některá byla založena právě na jeho přání. Mezi nimi je i centrum pro nemocné AIDS, které bylo otevřeno v roce 2004.“