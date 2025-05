Nuncius v Peru o Lvu XIV.: jeho misijní zkušenost bude bohatstvím pro pontifikát

Arcibiskup Paolo Rocco Gualtieri vypráví o nadšení v Peru po volbě papeže: „Peru má v srdci, zde kráčel společně se svým lidem.“

Benedetta Capelli – Vatikán

V hlase arcibiskupa Paola Rocca Gualtieriho, nuncia v Peru od roku 2022, je stále cítit dojetí a nadšení národa, který pocítil milost, že mohl poznat a doprovázet budoucího papeže. Stopa, kterou zanechal biskup Robert Francis Prevost, je stále živá a snímky, které se objevily na sociálních sítích, v televizi a novinách po celém světě, vryly do paměti mnoha lidí jeho nasazení během pandemie v roce 2020 a jeho úsilí po ničivém působení hurikánu El Niño v roce 2023.

Srdce zakotvené v Peru

„Celá země jásá nad zvolením Lva XIV., protože většinu svého života strávil tady v Peru, kde nasbíral mnoho zkušeností,“ říká mons. Gualtieri. „Přišel sem jako velmi mladý kněz a misionář, poté vyučoval kanonické právo v kněžském semináři, absolvoval dvě funkční období jako provinciál, byl vychovatelem, apoštolským administrátorem arcidiecéze Chiclayo a poté biskupem. Získal bohaté zkušenosti a dal Peru své srdce.“

Přečtěte si také 09/05/2025 Biskup Prevost z diecéze Chiclayo: nový papež jako misionář „Prostý člověk nesoucí poselství o naději ve snaze o nastolení míru.“ Takto popsala sestra Karina Gonzales, františkánka z řádu Neposkvrněného početí, v pořadu Vatikánského ...

Povzbuzení pro peruánské obyvatelstvo

Pro papežského zástupce, který do Peru přijel v prosinci 2022, několik měsíců před tím, než papež František jmenoval biskupa Prevosta prefektem Dikasteria pro biskupy, je volba Lva XIV. také „povzbuzením pro zemi, která prochází sociálně-politickou situací, která není zrovna snadná“. Vyniká však jasná postava tohoto „pastýře, který byl velmi blízký svému lidu a kráčel s ním. Lidé jsou k němu velmi připoutáni, vzpomínám si, že když sem poprvé přijel jako kardinál, měl jsem tu čest doprovázet ho do Chiclayo a lidé byli velmi šťastní. Bylo vidět, že byl pastýřem, který byl lidem blízký“.

Velký papež

„Věřím, že zkušenost v Peru byla pro něj krásná jako pro misionáře, stejně tak jako učitele a biskupa v Chiclayo. Je to velmi skromný, ale odhodlaný člověk, velký pastýř, tak bych ho definoval. Bude to velký papež.“ Bude to však náročné poslání, „ale ve znamení jednoty, abychom mohli kráčet společně jako kolegiální církev, synodální církev, církev, která kráčí jako lid a, jak sám řekl, aby osvětlovala noc světa. Je totiž nutné podporovat jednotu a mír ve světě, který podle slov papeže Františka prožívá světovou válku po částech“.

Přečtěte si také 10/05/2025 Dialog a naslouchání v DNA papeže Lva XIV. Robert Francis Prevost ve vzpomínkách biskupa Estrady Herrery, generálního sekretáře CELAM

Peruánská biskupská konference se zúčastní mše k zahájení pontifikátu

Peruánskou delegaci povede první místopředseda biskupské konference, Mons. Jorge Enrique Izaguirre Rafael, biskup diecéze Chosica; druhý místopředseda Mons. Luis Alberto Barrera Pacheco, biskup diecéze Callao; a náměstek generálního sekretáře peruánského episkopátu, otec Guillermo Inca Pereda.

V Římě se již nacházejí kardinál Carlos Castillo Mattasoglio, arcibiskup Limy, Mons. Salvador Piñeiro García-Calderón, arcibiskup Ayacucha, Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, emeritní arcibiskup Trujilla, Mons. Lizardo Estrada Herrera, pomocný biskup Cusca a generální sekretář CELAM, a Mons. Pascual Rivera Montoya, biskup prelát z Huamachuco.

Na neděli 18. února požádal předseda Peruánské biskupské konference a biskup Lurínu, Mons. Carlos García Camader, v dopise zaslaném všem biskupům v této zemi, aby byla sloužena mše svatá na poděkování za volbu Svatého otce Lva XIV. pastýřem všeobecné církve.