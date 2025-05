Křesťané v Gaze doufají, že noční můra války brzy skončí

Hilda Joseph Ayyad, farnice, která našla útočiště v katolické farnosti Svaté rodiny v Gaze, slaví své 20. narozeniny a sdílí tíhu války i záblesk naděje, že konflikt brzy skončí.

Hilda Joseph Ayyad, Gaza*, L'Osservatore Romano



V noc, která měla být oslavou začátku nové dekády mého života, mého dvacátého roku, který jsem si vždy představovala plný života a příležitostí, mě obklopuje hluboký pocit odcizení a ztráty.

Dvacet let se stalo vybledlou vzpomínkou v troskách minulosti. Můj dům, který byl svědkem mých dětských snů a mládí, je nyní jen bolestivým obrazem v mé paměti.

Dva celé roky mého života, nejcennější roky začátků a formování, se vypařily uprostřed této kruté a nemilosrdné zkoušky. Byly mi ukradeny mně i mnoha lidem mé generace, generace, která snila o budování světlé budoucnosti, ale místo toho se ocitla v zajetí neúprosných okolností.

Někdy se cítím jako mladá dvacetiletá žena, ale moje duše nese břemeno mnohem vyššího věku. Nemohu se vrátit do minulosti, do dob, kdy byly mé sny jednoduché a dosažitelné, ani nemohu žít současnost v klidu, protože každý kout mi připomíná to, co jsem ztratila. Budoucnost se jeví mlhavá, plná hořkých otázek, na které nemám odpovědi.

Ale i v této hluboké temnotě osvětluje mou cestu slabá jiskra naděje. Odmítám kapitulovat před zoufalstvím, když jsem na začátku svého života.

Stále čekám, se srdcem zatíženým ranami, ale bijícím odhodláním, na okamžik, kdy skončí tato noční můra, která dusí naše sny.

Čekám na den, kdy budu moci vdechnout vůni svobody, udělat první kroky k vybudování své ukradené budoucnosti a získat zpět ztracená léta svého mládí s dvojnásobnou radostí a větší silou.

Mé dvacáté narozeniny nejsou oslavou let, ale projevem neochvějnosti a vzdoru. Jsou připomínkou těžké ceny, kterou jsme zaplatili za své mládí a sny, ale také prohlášením naší pevné vůle zůstat a doufat v zítřek, který přinese spravedlnost, mír a odškodnění za vše, co jsme ztratili.

Z hloubi svého srdce si na začátku této nové dekády svého života přeji, aby nadcházející dny přinesly konec tohoto utrpení, aby se do našich domovů vrátilo teplo a bezpečí a abychom my, mladí lidé této generace, mohli získat zpět své sny a vybudovat budoucnost hodnou našich obětí.

Modlete se za nás.

* Křesťanská uprchlice v katolickém kostele Svaté rodiny v Gaze