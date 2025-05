Dialog a naslouchání v DNA papeže Lva XIV.

Robert Francis Prevost ve vzpomínkách biskupa Estrady Herrery, generálního sekretáře CELAM

Antonella Palermo – Vatikán

Hned po příletu z Peru přišel monsignor Lizardo Estrada Herrera, O.S.A., do studia vatikánských médií, aby se podělil o radost z volby Lva XIV. Biskup Estrada je generálním sekretářem Rady latinskoamerických a karibských biskupů (CELAM) a pomocným biskupem arcidiecéze Cuzco, bývalým biskupským vikářem pro zasvěcený život v arcidiecézi Trujillo a předsedou federace augustiniánů z vikariátů v Peru.

„Je to velmi milé překvapení. Pro nás je to opravdu radost. Je to dar.“ Biskup Estrada zdůrazňuje hodnotu a nezbytnost osobních a pastoračních kvalit nového papeže, s nímž je spojen augustiniánským charismatem a angažmá v geografické oblasti, kde se nově zvolený papež tolik zasloužil o misii. V polovině 80. let byl Prevost vyslán do Piury a poté do Trujilla jako ředitel společného vzdělávacího projektu augustiniánských aspirantů z vikariátů Chulucanas, Iquitos a Apurímac. Během jedenácti let zastával funkce převora komunity, vedoucího formace a učitele profesů: „Poznal jsem ho, když jsem byl studentem v Trujillu. Byl mým profesorem patristiky a kanonického práva. Byl výborný. Bylo požehnáním mít ho jako učitele: byl vyrovnaný, uměl naslouchat, byl rozvážný a dokázal v lidech probudit jejich talenty. Mnoho seminaristů, kteří u něj studovali, k němu chovají zvláštní náklonnost,“ vypráví monsignor Estrada.

Generální sekretář CELAM trvá na důležitosti společného budování misijní a synodální církve. Na to poukázal i sám papež Lev XIV. hned po svém zvolení z lodžie sv. Petra: „Je o tom přesvědčen. V Peru to zažil. Misie je součástí jeho života, jeho příkladu. Synodalita také vychází z našeho úsilí o společnou cestu v řeholním životě. V návaznosti na papeže Františka nám pomůže v tomto procesu, který jsme zahájili. Duch působí ve světě a v církvi. Nyní ho musíme podporovat svými modlitbami, všechna vyznání. Aby mu dal sílu být služebníkem. Věřím, že 25. kapitola Matoušova evangelia je přítomna v jeho myšlení, v jeho DNA.“

„Zažil chudobu. V jeho srdci je mír, spravedlnost, lidská práva a pak sociální nauka církve, ekologie, migranti“, vysvětluje biskup Estrada a shrnuje oblasti, kterým se Prevost již věnoval a v nichž se od samého počátku projevovala jeho touha pokračovat v práci pro vinici Páně. “Narodil se ve Spojených státech, ale jeho srdce je v Peru. Cestoval po celém světě – vzpomíná biskup – a zblízka poznal rozmanitou realitu církve.“ Doufá se, že bude osobností schopnou nějakým způsobem propojit sever a jih světa a obě Ameriky. „V těchto letech uvidíme, co Bůh skrze Lva XIV. učiní. Dialog, jednota a naslouchání tvoří jeho osobnost“.

Rada latinskoamerických a karibských episkopátů s biskupem Prevostem

Rada latinskoamerických a karibských episkopátů v těchto týdnech pracuje na dokumentu, který shrne společné požadavky Asie a Afriky vyjadřující vůli chránit životní prostředí, náš společný domov. Spolu s biskupskou konferencí Brazílie, oznamuje monsignor Estrada, se usiluje o to, aby se setkání v Belému na podzim tohoto roku spolu s COP30 stalo skutečnou příležitostí k naslouchání volání chudých a volání země. V souladu s tím, co již dosáhl papež František, má Lev XIV. velkou citlivost pro tato témata, říká biskup Estrada a připomíná, jak často Prevost navštěvoval nejodlehlejší oblasti And, pronikal i do lesů v Brazílii: „Zná realitu těchto lidí“. Jeho fotografie na koni, která se okamžitě rozšířila po sociálních sítích a mnoho lidí dojala, je symbolická pro jeho jednoduchost, která je jednou z jeho charakteristických vlastností. „Jsou místa, kam se dá dostat jen na koni. To je misie, a Prevost to dělal mnohokrát, s radostí, ochotně. Ukázal nám svou blízkost a skromnost, to, že je dobrým člověkem – pro všechny“.