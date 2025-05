Biskup Prevost z diecéze Chiclayo: nový papež jako misionář

„Prostý člověk nesoucí poselství o naději ve snaze o nastolení míru.“ Takto popsala sestra Karina Gonzales, františkánka z řádu Neposkvrněného početí, v pořadu Vatikánského rozhlasu období, které budoucí papež strávil v peruánské diecézi Chiclayo. Františkánská řeholnice se zaměřila na Prevostovo nasazení, když v roce 2023 postihl tuto oblast El Niño. „Vyjížděl na koni“, aby se dostal do nejvíce nepřístupných míst této andské oblasti.

Sestra Grace Karina Gonzales Risco, františkánka z řádu Neposkvrněného početí, den po volbě papeže Lva XIV. napsala vatikánským médiím, aby vyjádřila svou radost z toho, že „znovu slyší tohoto biskupa, ono vzrušující poselství naděje a hledání míru“. Vypráví, že patří do diecéze Chiclayo v Peru, stejné diecéze, kterou nový papež pozdravil z lodžie Vatikánské baziliky a připomněl tamní „věrný lid, který doprovázel svého biskupa“. A tato slova pronesená ve španělštině jsou pro sestru Karinu, která již nějakou dobu žije v Římě, a pro její spolusestry jakýmsi návratem do minulosti, kdy spolu s biskupem Prevostem sdílely misii v této jihoamerické zemi. „Dojalo mě to,“ píše, „protože si vzpomněl na naši zemi, toto gesto vypovídá mnoho o muži, který miloval své stádce, od dnešního dne nás všechny bude nosit ve svém srdci.“

Augustinián v srdci

Zpráva sestry Kariny byla příliš krásná, než aby zůstala bez odezvy, a tak jsme ji kontaktovali telefonicky. Vyprávěla o slzách, které jí tekly v okamžiku, kdy zaznělo „Habemus Papam“, a o „velkém“ úkolu, ke kterému se cítí povolána: „Modlit se za něj hodně, hodně.“ Vysvětluje, že ve diecézi Chiclayo mají františkánky školu a že tehdejší biskup jim byl vždy velmi blízký, zejména v období koronavirové pandemie. „Je to prostý člověk, augustinián srdcem. V diecézi ho měli velmi rádi. Bylo nám líto, když odešel, cítili jsme se trochu jako sirotci po člověku, který pro nás byl důležitý, ale věděli jsme, že je schopen plnit úkol, který mu svěřil papež František.“ Jedná se o úřad prefekta Dikasteria pro biskupy, který arcibiskup Prevost zastával od roku 2023 až do svého zvolení papežem.

Biskup na koni

Sestra Karina nikdy nezapomene na okamžik, kdy právě v roce 2023 zasáhl Peru El Niño s intenzivními dešti a povodněmi, které ochromily zemědělství v celé zemi a nejen to. „Náš biskup chtěl přispět až do konce svého mandátu v této diecézi a požádal o pomoc pro staré lidi, kteří přišli o domov, a pro děti, které přišly o všechno.“ Peruánská františkánka pak dodává detail: „Byl takový, vyrazil na koni do oblasti Sierra del Norte“, horské oblasti v Andách. Tento detail odhaluje novou stránku Lva XIV. „V Peru měříme vzdálenosti podle času, který nám trvá cesta: z diecéze do této oblasti to trvá tři, čtyři hodiny, nejsou tam silnice, ale jen klikaté cesty, které vedou do těchto míst.“

„On je opravdu misionář a včerejším výběrem jména vyjádřil svůj životní program, když se odvolal na Lva XIII. a Rerum Novarum, tedy na sociální aspekt. Doufám, že bude pokračovat v linii papeže Františka, a tedy i evangelia, která je linií všech papežů, každý ve své době, ve svém okamžiku.“ Posledním přáním sestry Kariny je, aby se k papeži dostala síla modlitby Božího lidu a aby se zasazoval o mír: „To velmi potřebujeme,“ přiznává tato františkánka. „Doufám, že bude i nadále dávat světu najevo, že Bůh je blízko, že Bůh nás miluje, miluje všechny. Včera, když Lev XIV. z lodžie řekl ‚všichni‘, pomysleli jsme na Todos, todos, todos papeže Františka.“ Tedy na znamení kontinuity na stolci svatého Petra.