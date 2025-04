Vzpomínka patriarchy Bartoloměje na papeže Františka

V roce 2014 vznikla myšlenka společně oslavit Nicejský koncil

Giovanni Zavatta – L´Osservatore Romano

„Vzácný bratr v Kristu, s nímž jsem od prvního okamžiku jeho nástupu na papežský stolec navázal bratrské přátelství a spolupráci pro dobro našich církví a pro blaho lidstva. Během těchto dvanácti let svého poslání byl věrným druhem, společníkem a upřímným přítelem pravoslaví a nejposlednějších Pánových bratrů“.

Patriarcha konstantinopolský Bartoloměj, který byl s papežem Františkem spojen hlubokým přátelstvím, vydal po papežově úmrtí dojemné prohlášení, v němž připomněl společné úsilí o jednotu křesťanů. „Když jsme v roce 2014 na můj návrh a z mé iniciativy odjeli do Jeruzaléma, modlili jsme se v kleče vedle sebe před hrobem Páně“, vzpomíná pravoslavný primas a prozrazuje, že během rozhovorů, které v těch dnech vedl ve Svaté zemi, navrhl papeži, aby v roce 2025 společně oslavili 1700. výročí svolání prvního ekumenického koncilu v Niceji.

„Bylo by velmi krásné a symbolické, kdybychom se tam společně vydali oslavit toto historické výročí a hovořit o další cestě našich sesterských církví ke společnému kalichu,“ řekl tehdy Bartoloměj. A František podle slov ekumenického patriarchy odpověděl: „To jsou velké myšlenky, velké nápady a návrhy. Doufejme, že se budeme těšit dobrému zdraví a že tuto pouť do Niceje budeme moci uskutečnit. Pokud to Pán nedovolí, tak to učiní naši nástupci.“ Toto své přání zúčastnit se oslav v Niceji vyjádřil papež František ekumenickému patriarchovi a dalším pravoslavným představitelům několikrát, naposledy před několika týdny. Jsou to slova a záměry, které nyní nabývají zvláštního, dojemného významu.