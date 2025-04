Rozloučení sestry Geneviève s papežem Františkem: „Byl jako bratr“

Malá sestra Ježíšova Geneviève Jeanningros, kterou měl František velmi rád, se v pátek 25. dubna již počtvrté vrátila do Svatopetrské baziliky, aby vzdala hold papeži. „Mnozí mi řekli: když půjdeš za papežem, vezmi nás s sebou. Plakala jsem i za ně.“

Salvatore Cernuzio – Vatikán

„Byl to otec, bratr, přítel. Bude nám všem chybět.“

Se svým velkým zeleným batohem, obnošenými botami a modrým závojem na hlavě, který ladil s jejími intenzivně modrýma očima, se sestra Geneviève Jeanningros dnes brzy ráno postavila do fronty na Via della Conciliazione uprostřed desítek tisíc věřících a poutníků směřujících do Vatikánské baziliky, aby vzdali hold papeži. Po jejím boku stála temperamentní a velmi sympatická Laura Esquibel z Paraguaye: „Byla jsem první transsexuálkou, která podala ruku papeži Františkovi. Viděla jsem ho sedmkrát, obědvali jsme spolu.“ Papež si na ni občas vzpomněl a chválil její empanadas: „Ach ano, jistě, občas jsem je připravovala a poslala mu je. Měla jsem ho velmi ráda.“

Sestra Geneviève se modlí před rakví papeže Františka

Sestra Geneviève, malá sestra Ježíšova, anděl cirkusáků a Romů, chudých a transsexuálů v římské Ostii, poslouchá, přikyvuje a usmívá se. Tato téměř dvaaosmdesátiletá „enfant terrible“ byla Františkovi velmi blízká. Papež jí telefonoval, pomáhal jí a občas ji i láskyplně škádlil. Jako když se během návštěvy v lunaparku v Ostii, kde tato řeholnice strávila roky a roky své pastorační práce, papež zeptal cirkusáků: „Vysvětlete mi jednu věc: co tady dělá sestra Geneviève? Krotí lvy?“ Nebo když během jedné z mnoha generálních audiencí, na kterých byla tato sestra vždy v první řadě, aby přivedla k papeži skupiny trpících lidí, o které se stará, ji František uviděl s páskou na ruce a zeptal se jí: „Co se ti stalo?“ „Svatý otče, upadla jsem.“ „A podlaha se zranila?“ Tato papežova poznámka poukázala na houževnatého ducha této ženy, která měří něco málo přes metr padesát, má jemné způsoby a prosté srdce.

Přečtěte si také 05/06/2024 Sestra Geneviève a lidé s trans a homosexuální orientací: Cítíme, že nás papež přijímá Malá sestra Ježíšova, která více než padesát let žije v karavanu s kolotočáři v Luna Parku v římské Ostii, byla jako téměř každou středu na dnešní generální audienci na ...

„Měla jsem ho příliš ráda“

Sestra Geneviève souhlasila, že se podělí o krátkou vzpomínku s vatikánskými médii, nikoli aby se chlubila zvláštním vztahem k Františkovi, ale pouze – jak zdůrazňuje – aby vzdala hold „velkému“ papeži. „Nemůžu mluvilt, protože je toho na mě příliš, víte? Měla jsem ho moc ráda, tak to je.“

O Jorge Mario Bergogliovi říká, že jí budou chybět „jeho oči, jeho pohled, když mi říkal, ať jdu dál. A také jeho pomoc. Tolik nám pomohl. Ano, ano. Ale možná to byla spíše morální pomoc, víte, byli jsme tam tolikrát a jeho přijetí bylo bezmezné. A pak tolik naděje.“

Sestra Geneviève a Laura Esquibel

Otec, bratr, přítel

„Vždycky říkám, že byl otcem, bratrem, přítelem. Bude všem chybět. A je to vidět! Jsem dojatá, když vidím tolik lidí,“ říká sestra Geneviève a líčí smutek celého jejího společenství: “Přišli jsme včera večer, dnes je tu Laura, pak čekám na další.“

Dnes ráno se sestra Geneviève modlila před rakví papeže Františka a nakonec mu poslala polibek. „Mnozí mi říkali: až půjdeš za papežem Františkem, vezmi nás s sebou. A tak jsem mu svěřila všechno.“