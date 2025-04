Řeholnice přinášejí solární energii a naději tisícům lidí v Malawi

Solární energie přináší světlo a naději tisícům rodin bez elektřiny na venkově v Malawi. Sestra Bernadette Mnyenyembe, MSHR, popisuje iniciativu své kongregace, díky níž získalo světlo a lepší životní podmínky více než 9 000 rodin.

Sr. Jecinter Antoinette Okoth, FSSA

Když nad venkovem Malawi zapadá slunce, tma už neznamená konec dne pro tisíce rodin, díky iniciativě Sester svatého růžence, která mění život. Solární osvětlení zásobuje rodiny světlem a dává místním společenstvím novou naději a příležitosti.

Osvětlit životy

„Solární osvětlení výrazně zlepšilo každodenní život více než 9 000 rodin v Malawi, zejména v oblastech bez přístupu k elektřině,“ uvedla sestra Bernadette Mnyembe, generální představená Kongregace sester svatého růžence (MSHR). Vede skupinu řeholnic, které spolupracují s marginalizovanými komunitami na zajištění udržitelných řešení v oblasti solární energie.

Jádrem této iniciativy je skupina patnácti obětavých sester, které dokazují, že služba, víra a inovace mohou změnit život. Inspirují se svým posláním, kterým je zmírňování chudoby, a nabízejí duchovní vedení a praktická řešení, která mají za cíl prolomit kruh strádání.

Jedna rodina, která obdržela solární světla, je používá k nočnímu provozu svého obchodu. Dříve museli zavírat v šest hodin večer.

Sestry spolupracují s neziskovou organizací Watts of Love, která využívá osvědčený a přizpůsobitelný model umožňující lidem vymanit se z doslovné temnoty chudoby. Tato organizace poskytuje světla na solární pohon a nabízí komunitám bezpečnější, čistší a levnější alternativu k tradičním zdrojům osvětlení.

Posilovat postavení místních komunit

Podle sestry Mnyenyembe zapojuje organizace Watts of Love do svého programu řeholnice, aby se dostala do nejodlehlejších částí země a k těm nejzranitelnějším, protože sestry již poskytují služby na základních úrovních.

„Naším charismatem jako kongregace je hlásat Boží království v lásce,“ vysvětlila generální představená. „Proto ho nemůžeme hlásat, aniž bychom naslouchaly duchovním a lidským potřebám lidí kolem nás a reagovaly na ně. Musíme vzdělávat, kázat, poskytovat zdravotní služby a pomáhat chudým prostřednictvím sociálních služeb.“

Příjemci solárních světel ušetřili peníze na nákup vodních čerpadel na zavlažování. Nyní jsou schopni téměř třikrát ročně zasít kukuřici.

Vzhledem k tomu, že tisíce rodin dostávají sluneční světlo, je dominový efekt zřejmý: světlejší noci vedou ke světlejší budoucnosti. V zemi, kde je stále obtížný přístup k elektřině, tato jednoduchá, ale účinná řešení dokazují, že trocha světla může hodně změnit život.

„Vidím, že Bůh posílá Watt of Love, aby sloužil chudým a trpícím," uvedla sestra Mnyenyembe. „Tato organizace nejen distribuuje světla, ale také umožňuje lidem, aby peníze ušetřené za nákup baterií, svíček nebo parafínu použili na zahájení podnikání nebo jiné činnosti, které zlepší jejich život.“

Zároveň upozornila, že příjemci světel na solární pohon se poprvé seznamují s vizí organizace Watts of Love, což je motivuje k efektivnímu využívání světel.

„Skutečně vidím význam vzdělávání při změně myšlení, které umožňuje lidem dělat věci jinak,“ dodala.

Víra v akci

Tato iniciativa se pro sestry, jejichž poslání je hluboce zakořeněno ve službě chudým a lidem na okraji společnosti, stala mostem mezi vírou a činy. Více než jen nabídka materiální podpory změnila perspektivy a zdůraznila Ježíšovu úctu, důstojnost a bezmeznou lásku ke všem.

„Tento program nám pomohl proměnit naši víru v činy,“ sdělila sestra Mnyenyembe pro Vatican News. „Ve většině případů nemáme žádné materiální předměty, které bychom mohly darovat, ale tento program nám to umožnil. Tím, že sloužíme chudým, jsme svědky Ježíšovy lásky ke všem, shromažďujeme jeho stádce bez rozdílu a ke každému člověku se chováme s úctou jako k Božímu dítěti.L

Poté, co se kongregace od roku 2024 zavázala k programu Watts of Love, s. Mnyenyembe zdůraznila, že solární světla výrazně zlepšila každodenní život lidí v Malawi. „Studenti se mohou v noci učit a plnit domácí úkoly, aniž by byli odkázáni na škodlivé parafínové lampy, pochodně nebo drahé svíčky. Lepší osvětlení zlepšilo soustředění a výsledky učení“.

Kromě toho poznamenala: „Díky úsporám, které lidé každý týden nebo měsíc nashromáždí, mohou investovat do zemědělství nebo podnikání, což pomáhá oživit místní ekonomiku“.

Sestra Mnyembe doufá, že projekt se bude dále rozšiřovat, jeho dopad bude vzbuzovat naději a umožní více lidem vymanit se ze závislosti a vstoupit do budoucnosti, kdy budou moci sami dosáhnout prosperity.