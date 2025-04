Pokračování cesty: JRS a odkaz papeže Františka

Bratr Michael Schöpf SJ, mezinárodní ředitel Jezuitské služby uprchlíkům (JRS), reflektuje odkaz papeže Františka jako globálního zastánce uprchlíků a míru.

Linda Bordoni



Po smrti papeže Františka ti, kteří ho znali a přijali jeho výzvu k hájení a ochraně práv a důstojnosti nejzranitelnějších, vyjadřují jednomyslnou vděčnost za jeho vizi a inspiraci, kterou přinesl.



Mezi nimi je i Bratr Michael Schöpf SJ, mezinárodní ředitel Jezuitské služby uprchlíkům (JRS), jehož posláním je doprovázet, sloužit a hájit práva uprchlíků a dalších násilně vysídlených osob. V rozhovoru pro Vatikánský rozhlas popsal papeže Františka jako „jediný globální hlas“ ve světě, který je stále více poznamenán roztříštěností a lhostejností.



„Udělal uprchlíky viditelnými,“ řekl. „Dal jim místo ve světě a řekl jim: ‘Jste součástí lidské společnosti.'“

Zastánce míru



Toto svědectví, vysvětlil bratr Michael, nebylo pouze rétorické, ale bylo hluboce zakotveno v papežových činech – přijímání migrantů, poskytování prostoru pro jejich vyjádření a obrana jejich důstojnosti. „Velmi dobře věděl, že důstojnost je nezbytná pro vytvoření míru,“ poznamenal. „Myslím si tedy, že s papežem Františkem ztrácíme nejen zastánce uprchlíků. Ztrácíme především zastánce míru.“



Pro Jezuitskou službu uprchlíkům byl dvanáctiletý pontifikát obdobím povzbuzení a hluboké sounáležitosti. „Posílil nás,“ řekl bratr Michael. „Pomohl nám najít vlastní hlas – jasný a odvážný – i když to znamenalo jít proti proudu.“



V době, kdy se svět podle bratra Michaela mění v „svět impérií“ – charakterizovaný konkurencí, chaosem a erozí multilateralismu – vyjádřil naději, že nový papež bude i nadále hájit důstojnost každého člověka se stejnou naléhavostí jako jeho předchůdce.

Archivní fotografie papeže Františka při setkání s uprchlíky ve Vatikánu

Osobní vzpomínky



Při vzpomínkách na svůj osobní vztah se zesnulým papežem bratr Michael připomněl jednoduchost a lidskost jejich setkání. Žil v jezuitské komunitě v Římě a měl příležitost přivítat papeže Františka při neformálních návštěvách. „Přišel třeba jen na oběd, dal si s námi kávu, jako by přišel strýc nebo přítel.“



Jiné schůzky měly více formální charakter. Jedna z nich, která zanechala trvalý dojem, byla malá otevřená výměna názorů o povolání jezuitských bratří. „Přišel bez připraveného projevu. Jen seděl a poslouchal."

„Nebyl to někdo, s kým jste museli být zcela zajedno, protože věřil v dialog, a to je to, co si od něj beru i pro svou vlastní práci: být otevřený, protože Duch Svatý může začít hledat lepší řešení pouze v dialogu,“ řekl.



Dědictví, na kterém lze stavět

Právě tento duch naslouchání, rozlišování a dialogu se nyní bratr Michael snaží přenést do své mise v JRS.

„Papež František nás naučil být otevření, hledat Boží vůli ve světě se zaměřením na mír,“ řekl. “To je dědictví, které si neseme dál."