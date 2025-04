Otec Neuhaus: jednotní pro budoucnost míru a rovnosti Palestinců a Izraelců

Rozhovor s jezuitou z řad animátorů ekumenické skupiny „Hlas z Jeruzaléma pro spravedlnost“. Tváří v tvář smrti a zkáze, mrtvým, zraněným, vysídleným a hladovějícím se zrodil „jakýsi ekumenický think tank, který vydává svědectví o křesťanském povolání ve Svaté zemi tím, že aktivně podporuje spravedlivý mír a rovnost mezi Izraelem a Palestinou“.

Roberto Cetera - Vatikán



Jakkoli je život křesťanů ve Svaté zemi charakterizován obtížemi a utrpením, klíčí zde semínka sociálního a církevního protagonismu, která otevírají novou naději. To je případ nedávno založené skupiny v Jeruzalémě, která si dala název „Hlas z Jeruzaléma pro spravedlnost“. Mezi jejími animátory je jezuita otec David Neuhaus, profesor Písma svatého v semináři jeruzalémského latinského patriarchátu a v minulosti patriarchální vikář pro hebrejsky mluvící katolíky a pro migranty, který vypráví o „skupině, která vznikla téměř spontánně a je složena převážně z mladých palestinských křesťanů a vedena dvěma staršími, kteří jsou zde velmi oblíbeni, emeritním luteránským biskupem Munibem Younanem a emeritním latinským patriarchou Michelem Sabbahem“. „Vytvořili jsme jakýsi ekumenický think tank,“ vysvětluje jezuitský otec, “který chce vydávat svědectví o křesťanském povolání ve Svaté zemi tím, že aktivně podporuje spravedlivý mír a rovnost mezi Izraelem a Palestinou. Jsme hluboce znepokojeni tím, co se děje, neustálou hrozbou smrti a ničení, která postihuje Gazu a severní část Západního břehu Jordánu, tolika mrtvými a zraněnými, tolika vysídlenými a hladovějícími. Rádi bychom, aby naše církve proti těmto zločinům volaly ještě hlasitěji. Budeme tak činit pro náš lid, abychom probudili naše představitele a mezinárodní společenství a především abychom zopakovali naléhavé výzvy papeže Františka."



Otče Davide, vy jste zveřejnil první dokument s příznačným názvem „Z hlubin k tobě volám“, podobně jako začátek žalmu 130. Co jím chcete říci?



V tom incipitu je už všechno. A my dodáváme: „Žijeme v době hluboké krize, píšeme vám všem, protože věříme, že naše víra může osvětlit temné časy, jako jsou tyto“. Tuto větu přebíráme z komentáře, který k podobenství o milosrdném Samaritánovi pronesl reverend Martin Luther King, obhájce občanských práv ve Spojených státech. Kněz a levita, kteří šli kolem, se nezastavili, aby pomohli zraněnému pocestnému, protože se báli. Ptali se sami sebe: „Co se mi může stát, když se zastavím?“. Samaritán se naopak ptal sám sebe: „Co se mi může stát, když se nezastavím a neprojdu kolem?“.



Koho tímto dokumentem oslovujete?



Tři skupiny lidí. Zaprvé k našim palestinským sestrám a bratrům v místech, kde násilí propuklo nejsilněji, k nimž se obracíme slovy: „Nepřecházíme, nezapomínáme na vás, ale jsme s vámi solidární, nosíme vás v modlitbách. Pláčeme s vámi. A snažíme se, aby váš pláč byl slyšet ve světě, který se musí otřást ve své spoluvinné netečnosti“. A pak se skutečně obracíme ke všem těm, kteří ve světě mlčí. Poznáváme jejich strach; možná si v srdci myslí, že se na cestě zastaví někdo jiný, kdo jim poskytne pomoc. Ale nikdo se nezastaví. Nedávno americký prezident Donald Trump prohlásil, že brzy oznámí stabilní budoucnost naší země. Obáváme se, že anexe palestinských území ze strany Izraele je nyní na spadnutí. Nyní je čas trvat na tom, aby Palestinci měli právo žít ve své vlastní zemi, a připojit se ke všem lidem na celém světě, kteří chtějí budoucnost plnou míru, rovnosti a spravedlnosti pro Palestince i Izraelce. A nakonec se obracíme na všechny, kteří si myslí, že je Boží vůlí, aby Palestinci byli vymazáni z mapy a jejich území připojeno k Izraeli. Chceme jim říci, že se mýlí, protože my všichni, Izraelci i Palestinci, jsme byli stvořeni k obrazu a podobě Boží, rovni v důstojnosti a právech. Náš Bůh je Bohem lásky, který odmítá násilí a miluje všechny Boží děti bez rozdílu. „Miluj svého bližního jako sebe samého“ (3. Mojžíšova 19,18; Mt 23,39; Mk 12,31; Lk 10,27; Řím 13,9): Palestinci jsou dnešními „bližními“. Vyhnání Palestinců v tomto smyslu není jen zločinem, ale svatokrádeží.



Otče Davide, myslíte si realisticky, že tato hrůza může brzy skončit?



Odpovím vám upřímně: osobně nevidím na obzoru mnoho naděje. Ale jako skupina se pevně hlásíme ke křesťanské naději. S blížícími se křesťanskými Velikonocemi se modlíme, aby Světlo prostoupilo toto lidstvo, které je dnes ztraceno v temnotách. Ale „v něm je věčný život a tento život dává světlo celému lidstvu. Jeho život je světlo, které svítí ve tmě, ale tma ho nepohltila“ (Jan 1,3).