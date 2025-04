CAFOD: Pokračování války v Gaze nepřinese bezpečnost ani mír

CAFOD, Katolická rozvojová a humanitární charita, naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby podniklo kroky k zastavení války v Gaze v situaci rostoucí devastace, zoufalých humanitárních podmínek a naléhavé potřeby příměří.

Linda Bordoni, Vatikán



Při pátečních izraelských útocích v pásmu Gazy bylo údajně zabito nejméně 112 Palestinců, většinou žen a dětí, obětí tří samostatných úderů na školy ukrývající vysídlené osoby ve městě Gaza.



Izrael mezitím nařídil další nucené vysídlení z jižní Gazy, čímž se počet Palestinců vysídlených od 18. března, kdy Izrael přerušil příměří v Gaze, zvýšil na 280 000.



Od začátku války mezi Izraelem a Hamásem v Gaze v říjnu 2023, a dokonce i nedávno, navzdory své hospitalizaci a léčbě zápalu plic, papež František neúnavně vyzýval k řešení války a apeloval na zastavení bombardování civilistů v Gaze.



Elizabeth Funnellová, zástupkyně CAFOD pro Blízký východ, hovořila s Vatikánským rozhlasem o výzvě Charity k ukončení války a o její humanitární reakci na krizi.



„Nevěříme, že válka přinese bezpečí nebo mír pro Izraelce nebo Palestince,“ řekla Funnellová, “víme však s jistotou, že způsobí další utrpení a ztráty na životech a s největší pravděpodobností oddálí nebo zabrání propuštění zbývajících rukojmích."



“Válka nepřinese bezpečí ani mír ani Izraelcům, ani Palestincům. Od obnovení izraelských úderů minulý měsíc bylo zabito více než 1 100 lidí, z toho mnoho žen a dětí. O život přišel také zdravotnický personál, záchranáři a novináři. V posledních dvou týdnech si intenzivní nálety vyžádaly stovky mrtvých, přičemž podle zpráv bylo více než 300 z nich dětí.“

„Pouhý jeden den, 18. březen, je pro Palestince pravděpodobně nejsmrtelnějším dnem v dosavadním konfliktu,“ pokračovala a poznamenala, že “letecké útoky zabily více než 400 Palestinců. A vedle těchto obrovských ztrát na životech panuje velký smutek a zklamání.“



Palestinská oběť je přinášena do arabské baptistické nemocnice Al-Ahli.

Potřeba příměří



Během nedávného příměří se objevil záblesk naděje, poznamenává Funnellová a dodává, že "lidé v Gaze často mluví o hluku války - o bezpilotních letadlech, náletech, ostřelování". To, pokračovala, vyvolává neustálý strach, který znemožňuje dobře spát.



Příměří poskytlo krátký okamžik oddechu: „Poprvé po mnoha měsících se lidé mohli začít vracet do svých domovů, začít přemýšlet o obnově nebo opravách.“ Trhy začaly opět fungovat, protože do Gazy se dostalo více pomoci.



Od začátku března se však situace obrátila. "Nedostaly se tam žádné zásoby - žádné potraviny, žádné palivo. Všechny suroviny, které jsou tak naléhavě potřebné pro opravu přístřeší, byly zablokovány,“ vysvětluje Funnelová a humanitární pomoc je značně omezená.



Poznamenala, že Světový potravinový program OSN tento týden oznámil, že „jim došla mouka a museli zavřít pekárnu“.



To vše, pokračovala, protože humanitární katastrofu ještě umocňují plány Izraele na další rozšíření vojenských operací v Gaze.



Vysídlení Palestinci převážejí svůj majetek po pobřežní silnici v Gaze. (AFP or licensors)

Vysídlení a porušování mezinárodního práva



Izraelský ministr obrany Israel Katz počátkem tohoto týdne prohlásil, že „Izrael má v úmyslu zmocnit se rozsáhlých oblastí Gazy“, poznamenala Funnellová, a premiér Netanjahu "hovořil o tom, že izraelské síly obsadí další koridor na jihu pásma Gazy".



Poznamenala, že již od října 2023 izraelské síly převzaly kontrolu nad tzv. nárazníkovými zónami kolem Gazy, které představují asi 17 % území. To je podle Funnellové alarmující procento vzhledem k malé rozloze Gazy a vysoké hustotě obyvatelstva.



"To je hluboce znepokojující, protože jsme svědky okamžitého a masového vysídlování, ke kterému právě teď dochází."



Od ukončení příměří bylo znovu vysídleno asi 140 000 lidí a k rozsáhlému vysídlování dochází i nyní, zejména v Rafáhu na jihu Gazy, kam se stěhují statisíce lidí.



"Mnozí z těchto lidí byli vysídleni již několikrát, při každém vysídlení mají méně zdrojů na obživu," poznamenává Funnellová.



Při zdůrazňování dalekosáhlých důsledků těchto akcí představitelka CAFOD uvedla: "Důrazně odsuzujeme jakékoli návrhy, které by vedly k trvalému vysídlení nebo usilovaly o odstranění Palestinců z jejich země. Spolupracujeme s ostatními a naléháme na naši vládu a vlády dalších zemí, aby to rozhodným způsobem odsoudily a přijaly opatření, která by zabránila pokračování tohoto jednání.“



„Důrazně odsuzujeme jakékoli návrhy, které usilují o odstranění Palestinců z jejich země.“



Zkáza v Džabalíji na pozadí izraelského příkazu k evakuaci (ANSA)

Neustálá výzva papeže Františka k míru



Navzdory svým zdravotním potížím zůstává papež František nejhlasitějším zastáncem míru. Dokonce i z nemocnice vyzýval k ochraně civilistů a ukončení těžkého bombardování v Gaze.



"Tato slova papeže Františka nás nesmírně potěšila," uvedla Funnellová s tím, že zdůraznil "potřebu odvahy k obnovení dialogu, aby mohla být propuštěna všechna rukojmí a dohodnuto příměří".



Tuto výzvu plně podporujeme, řekla, a dodala, že „lze a mělo by se udělat více, aby se zabránilo dalším vojenským akcím v Gaze“.



Upozornila na hluboký dopad těchto zpráv na trpící v Gaze. „Z rozhovorů s tamními lidmi víme, kolik síly čerpají z poselství solidarity,“ řekla.



Připomněla, že kardinál Pierbattista Pizzaballa v prosinci hovořil o tom, jak se téměř celá komunita v kostele Svaté rodiny v Gaze zapojuje do vzájemné podpory.



„Tak nějak skutečně spolupracují, aby se v této krizi navzájem podpořili, a lidé cítí, že to udržuje jejich srdce bez nenávisti,“ řekla



Funnellová však připustila, že navzdory slovům odsouzení ze strany světových vůdců se zatím podniklo jen málo rozhodných kroků.



„Žádáme Velkou Británii, aby využila veškerého svého diplomatického vlivu k dosažení změny, a vyzýváme k tomu, aby bylo okamžitě a trvale uzavřeno příměří,“ prohlásila.



Dále uvedla, že je naléhavě nutné, aby se do Gazy dostávala pomoc v takovém rozsahu, aby se zabránilo hladu a podvýživě, a že vlády musí zastavit prodej zbraní Izraeli v souladu s předběžnými opatřeními Mezinárodního soudního dvora, aby se zabránilo jejich použití při možném porušování mezinárodního práva.



„A je třeba zakročit proti všem plánům, které usilují o vystěhování Palestinců z jejich domovů,“ dodala.



Uprchlický tábor Jabalia v severní části pásma Gazy (ANSA)

Humanitární opatření



Navzdory obrovskému riziku partner CAFOD, Caritas Jerusalem, pokračuje v poskytování kritické pomoci v Gaze.



"Gaza zůstává nejnebezpečnějším místem na světě pro humanitární pracovníky," říká Funnellová. „Zrovna tento týden jsme četli několik opravdu hrozných zpráv o osmi zdravotnících z Palestinské společnosti Červeného půlměsíce, které při výkonu služby v Gaze zabila izraelská armáda,“ dodala.



Vysvětlila, že Caritas Jeruzalém přizpůsobuje své operace tak, aby zajistila bezpečnost personálu a zároveň pokračovala ve své práci, a zřídila 10 různých zdravotnických bodů po celé Gaze, které umožňují zdravotnickému personálu pracovat v blízkosti místa, kde žijí, což snižuje jejich ohrožení a zároveň stále nabízí základní péči.



Vzhledem ke zničení velké části zdravotnické infrastruktury v Gaze je to pro osoby s chronickými onemocněními životně důležité, uvedla Funnellová a poznamenala, že kromě lékařské péče poskytuje Caritas rodinám i peněžní pomoc.



Vzhledem k masovému vysídlení a prudce rostoucím nákladům většina lidí nemůže pracovat, pokračovala, „takže poskytnutí hotovosti rodinám jim pomáhá rozhodovat se, zda si koupí potraviny, léky nebo palivo, v závislosti na jejich konkrétních potřebách.“



Funnellová také zdůraznila psychologickou daň války. „Zejména dopad na děti je obrovský,“ dodala s tím, že CAFOD nadále podporuje činnost Caritas Jerusalem v oblasti duševního zdraví a psychosociální podpory, zejména pro ty nejzranitelnější.



Caritas Jerusalem

Jak pomoci



Pro ty, kteří hledají způsoby, jak podpořit strádající obyvatele Gazy, Funnellová poukázala na probíhající výzvu CAFOD : „Naše výzva běží od října 2023. Jakýkoli dar nám pomáhá podporovat organizace, jako je Caritas Jerusalem, které neúnavně pracují na pomoci svým komunitám.“



„Prosím, pokračujte v modlitbách za mír,“ uzavřela: “Situace se zdá být velmi zoufalá, ale podpora našich partnerů a jejich důležité práce je smysluplným způsobem, jak si udržet naději.“



„Pokračujte v modlitbách a přispívejte, pokud můžete.“