Před dvaceti lety byla v Brazílii zavražděna sestra Dorothy Stangová

Před dvaceti lety, 12. února, byla zavražděna sestra Dorothy Stangová. Připomíná ji náš brazilský dopisovatel.

Károly Koller - Brazílie

Tato řeholnice, která pocházela z USA, vedla v amazonské oblasti desítky let kampaň proti odlesňování a za práva drobných zemědělců a dělníků. Přitom se dostala do střetu zájmů a bylo jí opakovaně vyhrožováno. Dorothy Stangové bylo 73 let, když 12. února 2005 podlehla střelbě nájemného vraha. Zemřela s Biblí v ruce.

„Dorothy měla vždycky plné kapsy semínek. Kamkoli dnes přijdu, všude slyším: tenhle kakaovník mám od Dorothy, tahle palma je od Dorothy. Chudí si ji vzali k srdci“, říká Jane Dwyerová. Dlouhou dobu pracovala po boku Dorothy Stangové v amazonské oblasti a dnes, ve svých 84 letech, pokračuje v jejím životním díle.

„Kamkoli dnes přijdu, všude slyším: tenhle kakaovník mám od Dorothy, tahle palma je od Dorothy“.

Kapsy plné semen

Totéž platí i pro jejich spolusestru Kátii Websterovou. Kromě lásky k lidem vidí jako společnou nit života Dorothy Stangové její lásku k přírodě. „Ochrana přírody, spojení se všemi tvory: To bylo jádrem její spirituality. Když obděláváme půdu, měla by být po sklizni bohatší než před ní. Nejsme pány života.“

Dorothy Stangová přijela do Brazílie v roce 1966 ve svých 35 letech, aby pracovala pro lidi a přírodu. Tato americká řeholnice z Kongregace sester Panny Marie z Namuru zpočátku působila v malém městečku na severním okraji povodí Amazonky.

Žena v oblasti Amazonie

Deset let putování

Její spolusestra Kátia Websterová vzpomíná: „Zastávala se tam farmářů bez půdy. Když vojenská diktatura lákala statisíce lidí do dosud nedotčených částí deštného pralesa sliby půdy, sestra Dorothy se vydala za migrujícími dělníky.“

Před dvaceti lety: Vražda sestry Dorothy Stangové v Brazílii - Vatikánský rozhlas

Toto putování trvalo deset let - a skončilo v roce 1982 v Anapú, chudé osadě nedaleko Rio Xingú. Žili zde bývalí dělníci, které vláda po dokončení rozsáhlých projektů nechala napospas osudu. Websterová: „Zpočátku žila s jednou velmi chudou rodinou.“ A Dwyerová dodává: „To je poslání naší kongregace: žít s těmi nejchudšími z chudých“.

„Dokonce i policie byla proti nám“

Spolu se svými spolusestrami založila Dorothy Stangová v Anapú malou misijní stanici. A podporovala obyvatele v tom, aby od vlády požadovali vše, co lidem slíbila: školy, zdravotní péči a půdu k hospodaření.

Zejména požadavky na půdu narážely na hluché uši, protože vláda upřednostňovala velké vlastníky půdy. Drobní zemědělci v nouzi osázeli pole na úhoru a postavili si chýše. Velcí vlastníci půdy a dřevaři si však nárokovali půdu pro sebe. Dwyerová: „Stříleli po nich, ničili jim domy. Pořád k nám chodila policie. Byli také proti nám. Lidé se ale udrželi a s Dorothyinou pomocí donutili úřady, aby jejich majetek uznaly."

Belem na Amazonce

„Velcí vlastníci půdy nemohou prohrát“

Rodiny inspirované sestrou Dorothy provozovaly ekologické zemědělství a žily v souladu s přírodou. Celá oblast měla být vyhlášena přírodní rezervací, aby se zabránilo nelegálnímu odlesňování. Když bylo v roce 2004 toto uznání státem potvrzeno, zavládla velká radost. Tím se však situace vyhrotila. „Velcí vlastníci půdy nemohou prohrát. Nemohou se smířit s porážkou. Mysleli si, že když Dorothy zabijí, lidé utečou.“

Dne 12. února 2005 Dorothy Stangovou na cestě do nové osady zastavili pistoleiros a zastřelili ji. Podle svědka předtím svým vrahům přečetla Horské kázání: „Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské“.

Chudinská čtvrť v Belemu

Smrt za úsvitu

Dwyerová: „Dorothy zemřela ráno. Policie si pro její tělo přišla až večer. Po celou dobu se od ní lidé nehnuli: Skryti v křoví, zmáčení tropickým deštěm, bděli. Nikdo neutekl!“

Během pohřbu lidé říkali: „My Dorothy nepohřbíváme. Sázíme ji.“ O dvacet let později semínko vyklíčilo. Vzniklo mnoho dalších osad, kde rodiny žijí v souladu s přírodou. Boj však pokračuje.

„Dorothy nepohřbíváme - sázíme ji“

„Poslední zábor půdy byl tvrdý: domy byly zapáleny, škola zničena. V noci se střílelo. Když to skončilo, zvolili obyvatelé pro novou osadu název „Dorothy Stang“. Říkají: „Dorothy nám dává naději“. Zdejší lidé na ni nikdy nezapomenou. Protože za ně položila svůj život.“

Vrazi Dorothy Stangové a jejich objednavatelé byli odsouzeni, ale po krátké době propuštěni z vězení. Od násilné smrti Dorothy Stangové bylo jen v Anapú kvůli půdě zavražděno dalších 19 lidí. Její případ nebyl nikdy trestně stíhán.

(vatican news)