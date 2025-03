Povoláni k naději – probíhá ekumenická konference Hnutí fokoláre

V době rozdělení a globálních výzev jsou křesťané povoláni svědčit o naději plynoucí z evangelia a být tvůrci dialogu a jednoty. To je cílem ekumenické konference s názvem „Povoláni k naději – Klíčoví aktéři dialogu“, která probíhá ve dnech 26.-29. března v centru Mariapoli Hnutí fokoláre v Castel Gandolfu poblíž Říma.

Beatrice Guarrera

Akce, kterou podporuje Centro Uno, mezinárodní sekretariát Hnutí fokoláre pro jednotu křesťanů, se zúčastní více než 250 věřících z 20 křesťanských církví z více než 40 zemí čtyř kontinentů, včetně Filipín, Srbska, Bulharska, Slovenska, Irska, Venezuely či Spojených států. Pro ještě větší rozšíření informací budou setkání přenášena a překládána do 15 jazyků.

Témata konference odrážejí podtitul akce Protagonisté dialogu, protože jejich cílem je právě „zapojení účastníků, kteří jsou ochotni a schopni být protagonisty při budování dialogu“, vysvětluje Sandra Ferreira Ribeirová z Centra Uno Hnutí Fokoláre.

Dialog: slovo, které se dnes „zdá být ze všech hledisek téměř nemožné“, a proto je cílem konference naopak zažít, že „rozdíly nás obohacují“. „Chceme vyzdvihnout,“ pokračuje Ferreira Ribeirová, „mnoho iniciativ, které již na celém světě existují mezi lidmi a institucemi, jež věří v možnost dialogu.“ Následovat budou chvíle zamyšlení nad tématy, jako je „receptivní ekumenismus“, tj. možnost, aby se každá církev učila od ostatních. „Uskutečníme také pouť do tří starobylých římských kostelů, kterou zakončíme u sv. Pavla za hradbami. Jsou to kostely, které vydávají svědectví o době, kdy jsme my křesťané byli jednotní, a tolik nám připomínají to, co dnes Svatý otec František nazývá „ekumenismus mučednictví“. V mnoha zemích křesťané neumírají proto, že jsou katolíci, pravoslavní nebo luteráni, ale proto, že jsou prostě křesťané“.

Jednota křesťanů je naléhavá především proto, abychom světu vydávali svědectví o Kristu, říká Ferreira Ribeirová: „Jak můžeme říkat světu, že Kristus je naše naděje, když to sami mezi sebou nezakoušíme, nežijeme, nejsme o tom přesvědčeni?“. Jednota nám také umožňuje „účinněji pracovat pro mír a pro otázku životního prostředí, která je dnes tak naléhavá“.

Rok 2025 je pro ekumenismus výjimečný díky třem výročím, na která se poukáže v jednotlivých schůzkách na programu ekumenické konference: v rámci Jubilejního roku se bude připomínat 1700. výročí Nicejského koncilu, shodné datum slavení Velikonoc pro všechny církve a 60. výročí zrušení vzájemné exkomunikace mezi římskou a konstantinopolskou církví.

Také organizace konference je „ekumenická“, neboť byla svěřena týmu křesťanů různých obřadů, kteří tvoří Centrum Uno, jehož členem je i Enno Dijkema. „Jsme dva katolíci, jedna luteránka a jedna členka syrské pravoslavné církve,“ vysvětluje. „Je to velmi hezké, protože již nyní spolupracujeme na dialogu mezi těmito různými církvemi. Od počátku se tedy teorie stává životem, a to v jistotě zachování otevřeného přístupu, v němž je patrná souvislost mezi synodalitou a ekumenismem“.

Na konferenci organizované Hnutí fokoláre se očekává účast zástupců různých křesťanských denominací, dále během ní vystoupí Andrea Palmieri, podsekretář Dikasteria pro podporu jednoty křesťanů, Derio Olivero, předseda biskupské komise pro ekumenismus a dialog Italské biskupské konference, a Martin Illert ze Světové rady církví (WCC). Přítomni jsou také Margaret Karramová a Jesus Moran, předsedkyně a spolupředseda Hnutí fokoláre.