Otec Romanelli z Gazy: bomby dopadly nedaleko naší farnosti

Farář kostela Svaté rodiny v Gaze vypráví o izraelských nočních náletech, které dopadly jen několik metrů od kostela. Z 500 uprchlíků, kteří jsou zde ukryti, se opět do farnosti vracejí ti, kteří odešli za normálním životem, „protože u Ježíše se cítí bezpečněji“.

Francesca Sabatinelli - Vatikán

„Bombardování nás probudilo, bylo nedaleko, 300-400 metrů, naštěstí nedorazily žádné střepiny, jsme v pořádku, ale v celém pásmu se už mluví o více než 350 mrtvých a více než tisícovce zraněných.“ Otec Gabriel Romanelli, z farnosti Svaté rodiny v Gaze, vypráví vatikánským médiím o nočních hodinách, kdy Izrael zahájil nálety a přerušil dvouměsíční příměří. „Doufáme, že to, co se stalo dnes v noci, neukončí příměří, že válka nezačne znovu, v tomto období jsme zaznamenali větší přísun humanitární pomoci, zejména potravin,“ vysvětluje o. Romanelli, který popisuje přetrvávající obavy civilistů, o nichž svědčí návrat asi desítky z dvaceti rodin, které se v uplynulých dvou měsících snažily „usadit v tom, co zbylo z jejich domovů, nebo v domovech jejich příbuzných“, a hledat „klidnější, normálnější život“. Nyní všichni ti, kteří se ještě do farnosti opět nevrátili, „hodnotí, co dále dělat, protože zprávy nejsou dobré, a proto je pro ně bezpečnější být „u Ježíše“, přestože v celém Pásmu není žádná bezpečná část“.

Církev pomáhá, slouží a modlí se

Ve farnosti otce Romanelliho je k dnešnímu dni asi 500 uprchlíků, což je víceméně stejný počet jako na začátku války, s výjimkou období, kdy jich bylo 700, katolíků i pravoslavných. „A my tu zůstáváme, jsou tu sestry Matky Terezy, řeholníci mé kongregace Vtěleného slova, sestry téže kongregace, Služebnice Páně a Panny Marie Matarské. Snažíme se konat dobro, sloužit, modlíme se, pomáháme starým lidem, dětem, máme tu i děti se zvláštními potřebami a snažíme se, aby netrpěly, protože děti jsou jako houby, uvědomují si, když jsou dospělí úzkostní.“

Mír pro všechny

Právě díky podpoře církve bylo možné pomoci tisícům civilistů, rodinám, které přišly o všechno a které všechno potřebují. Za tuto pomoc otec Romanelli děkuje jeruzalémskému latinskému patriarchátu a patriarchovi, kardinálu Pizzaballovi, vyjadřuje dík za „velkou podporu“, které se mu dostalo. Ve farnosti Svaté rodiny se lidé jako vždy nadále modlí, aby se jim podařilo, jak o. Romanelli doufá, „přesvědčit všechny, že mír je možný, že je třeba pracovat pro mír, pro dílo spravedlnosti, a aby Bůh daroval této části Svaté země období míru, pro všechny, pro Palestince i Izraelce“.