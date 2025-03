Nigerijský seminarista unesený začátkem března byl zabit, kněz unesený spolu s ním je na svobodě

V prohlášení vydaném diecézí Auchi se uvádí tragická zpráva o smrti 21letého Andrewa Petera, který byl zavražděn poté, co ho 3. března násilím unesli ozbrojení muži ve státě Edo na jihu této africké země. Mladík byl unesen společně s otcem Philipem Ekwelim, který byl 13. března propuštěn.

Giada Aquilino - Vatikán

Hluboký zármutek v Nigérii vyvolala zpráva o smrti Andrewa Petera, jednadvacetiletého seminaristy zavražděného svými únosci poté, co ho 3. března ve státě Edo na jihu této africké země násilím unesli ozbrojení muži. Mladík byl unesen společně s otcem Philipem Ekwelim, který byl propuštěn 13. března. Oznámilo to sdělení diecéze Auchi, o kterém informovala tisková agentura Fides.

Útok na kostel sv. Petra

Kněz a seminarista byli uneseni během útoku na katolický kostel svatého Petra v Iviukhua-Agenebode v okrese Etsako East. Oba byli uneseni do nedalekých lesů.

Diecéze děkuje „za modlitby a morální podporu“, kterou obdržela, a zároveň vyzývá úřady a bezpečnostní složky, aby chránily místní komunity před neustálými únosy ve státě Edo, „který se stal bezpečným útočištěm pro únosce, kteří mohou beztrestně operovat, zatímco obyvatelstvo se cítí bezmocné a opuštěné“.

Lidé jsou v nebezpečí „na ulicích, na svých farmách a dokonce i ve svých domovech“, uvádí se v prohlášení diecéze, které vyzývá k dalším opatřením „na záchranu unesených“, aby „celé úsilí o záchranu nezůstalo pouze v rukou rodinných příslušníků, přátel a známých unesených“.

Osud unesených kněží

Komuniké také připomíná, že za posledních deset let bylo v diecézi „uneseno, mučeno a propuštěno šest jejích kněží, tři byli napadeni, ale podařilo se jim uprchnout“ a jeden, otec Christopher Odia, byl „brutálně zavražděn; nyní byl zavražděn i seminarista Andrew Peter“. Na závěr je připojena modlitba za „všechny, které únosci zabili“, aby „díky Božímu milosrdenství odpočívali v pokoji“.

Nejistota v různých částech země

Papežská nadace Pomoc trpící církvi (Kirche in Not) v tiskové zprávě své italské sekce rovněž připomíná, že k vraždě mladého Andrewa Petra došlo jen několik dní poté, co byl na Popeleční středu zavražděn otec Sylvester Okechukwu z diecéze Kafanchan v severocentrálním státě Kaduna. Ten byl den předtím rovněž unesen.

Nigérie, poznamenává papežská nadace, trpí v mnoha regionech vážnou nejistotou. Únosy jsou časté, zejména ze strany zločineckých gangů, které hledají zisk, a to v kontextu nestability, v níž působí extremistické skupiny jako Boko Haram a Iswap, západoafrická odnož samozvaného Islámského státu. Nigérie rovněž zaznamenává četné útoky kočovných pastevců na usedlé zemědělce.