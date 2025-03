Kardinál Hollerich: Je třeba obnovit morálku založenou na míru

Závody ve zbrojení jsou znepokojivé a děsivé. Lucemburský arcibiskup, bývalý předseda COMECE, se zamýšlí „nad poklesem morálního vzepětí, které, jak se zdá, prostupuje vládci velké části světa tváří v tvář překonání tabu, kterým byla válka“. Vysvětluje, že svět se může „vrátit k životu v míru pouze v rámci multilateralismu“.

Roberto Cetera - Vatikán

Kardinál Jean Claude Hollerich je lucemburským arcibiskupem a členem Rady kardinálů (tzv. C9). Po několikaletém působení ve funkci předsedy Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) a nadále ve funkci místopředsedy evropských biskupských konferencí je pozorným znalcem evropské politické dynamiky.

Vaše Eminence, jak hodnotíte program „znovuvyzbrojení Evropy“, který v minulých dnech schválili evropští představitelé?

„Především bych chtěl říci, že je nesmírně znepokojující, ne-li děsivý tento závod ve zbrojení, který byl rozpoután po celém světě, nejen v Evropě. Před jakoukoli politickou úvahou je třeba se zamyslet nad poklesem morálního vzepětí, které, jak se zdá, prostupuje vládci velké části světa. Zdá se, že tabu spojené s válkou, které ovlivňovalo politickou orientaci po tragédii druhé světové války, se vyčerpalo. Bez obnovení tohoto morálního pnutí neexistuje politika, která by obstála, a světu hrozí, že sklouzne na nebezpečnou šikmou plochu“.

Jistě jde o morální otázku, která je však překryta velkými politickými změnami...

„Rozhodně. Řekl bych, že hlavní z těchto změn je tendence odsunout multilateralismus. Místo toho se dnes zdá být zřejmé potvrzení starého konceptu velmoci, která má tendenci upřednostňovat své výlučné ekonomické a geopolitické zájmy. Domnívám se, že svět se naopak může vrátit k životu v míru pouze v rámci multilateralismu. Papež František právem hodně zdůrazňuje význam multilateralismu; dokonce bych si troufl říci, že je to základní kámen, na němž Svatý stolec zakládá svou politicko-diplomatickou přítomnost.“

Přečtěte si také 09/02/2025 Papež: Ozbrojená služba přípustná pouze v sebeobraně, nikoli k nadvládě nad jinými národy V závěru mše svaté při Jubileu ozbrojených a bezpečnostních složek, které papež František předsedal na Svatopetrském náměstí v neděli 9. února, se s přítomnými asi čtyřiceti tisíci ...

Evropa se mezitím také vyzbrojuje, a to v rámci programu v hodnotě 800 miliard eur. Podle názoru Vaší Eminence však Evropě skutečně hrozí strategické nebezpečí?

„Jistě, v některých zemích, které patří do Evropské unie nebo jsou kandidáty na vstup do ní, existuje pocit poměrně blízkého nebezpečí a citelné obavy. Mám na mysli pobaltské země sousedící s Ruskem nebo třeba Moldavsko, které má otevřený spor o Podněstří. Ohlášené postupné americké vojenské stažení tyto země děsí. Domnívám se, že je sice nutné vojenské posílení Evropské unie, ale musí mít povinně obranný charakter. A to musí být patrné i z typů výzbroje, které mohou být zavedeny. Mám na mysli například rostoucí význam digitální bezpečnosti. Evropa jako instituce se zrodila z popela, který po sobě zanechala tragédie druhé světové války, takže povolání k míru je jejím základním rysem. Dokonce bych řekl, že mír je společenským důvodem, proč jsme spolu, Unie se zrodila proto, aby už nikdy nedošlo k válkám mezi Evropany a v Evropě“.

Takže nový americký kurz stojí u zrodu této touhy posílit evropskou obranu?

„Víte, i pro Evropu byl multilateralismus rozhodující a společnou politickou volbou. Na druhé straně Atlantiku se nyní zdá, že tento horizont ochabl. Pokud se Evropě kromě schopnosti autonomní obrany podaří obnovit i politickou subjektivitu - která byla poněkud potlačena - prokáže tím službu nejen sobě, ale celému světu, neboť si uvědomí faktickou multilaterální roli. Dodal bych, že Evropa by udělala dobře, kdyby se osamostatnila i v oblasti vojenské výroby, která je stále do značné míry závislá na USA. Tato závislost ji činí zranitelnou“.

Nemyslíte si, že tak masivní vojenské investice působí křiklavě, zatímco v Evropě se zdá, že sociální stát skřípe? Mnozí namítají: zdravotnictví, školství, sociální péče a sociální zabezpečení jsou všude v krizi a my vydáváme 800 miliard na zbraně?

„Domnívám se, že i zde papež František učinil nejrozumnější návrh: veškeré zisky z vnitroevropské zbrojní výroby by měly být investovány - závaznou formou - do sociálních aktivit. Nemělo by se bohatnout na zbraních, za zisky raději postavme nemocnice a školy. Je to okamžitě proveditelný návrh, který hodlám předat velvyslanci EU u Svatého stolce, s nímž se plánuji setkat v nejbližších dnech“.