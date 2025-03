„Dream Big Dream True“: Kniha indické řeholnice dokazuje, že naděje je nadčasová

Více než dvacet let poté, co sestra Teresa Joseph, FMA, napsala knihu, která má lidi povzbudit k tomu, aby snili ve velkém, obdržela literární ocenění, které jí připomíná, že Bůh se stará o každé semínko zaseté v naději.

Sestra Jecinter Antoinette Okoth, FSSA

Velkým dílům se nemusí vždy dostat okamžitého uznání, ale jejich vliv přetrvává. O něco více než dvě desetiletí poté, co vydala motivační knihu s názvem: „Dream Big Dream True - pětatřicet tipů, jak ze svého života vytvořit to nejlepší“, byla s. Teresa Joseph, FMA, konečně oceněna prestižní cenou, která dokazuje, že skutečná inspirace odolává zkoušce času.

Když tato sestra salesiánka Dona Boska z indické bombajské provincie psala úvodní slova knihy, nikdy si nepředstavovala, že se její slova pokojně dotknou životů mnoha lidí prostřednictvím povzbuzení, naděje, cílevědomosti a nakonec se jim dostane širokého uznání.

Plakát oznamující ocenění sestry Teresy Joseph

Kniha, která poprvé vyšla v roce 2004 v nakladatelství paulínek v Indii, získala 31. ledna 2025 z iniciativy Wings Publication International ocenění Golden Book Award 2025 v kategorii „Osobní a mezilidský růst“.

„Toto ocenění považuji za nečekanou návštěvu Boha, za znamení jeho bezpodmínečné lásky ke mně,“ uvedla sestra Teresa v rozhovoru pro Vatican News. „Cítím, že je to jeho způsob, jak ve svém čase učinit vše krásným, a zamilovala jsem si myšlenku nechat Boha působit v jeho vlastním čase a jeho způsobem.“

„Ve škole života,“ dodala tato řeholnice indického původu, „jsem se naučila kráse čekání. Uprostřed vzestupů a pádů, radostí a smutků, vzájemných vztahů a přátelství mě zkušenost přesvědčila o tom, že Bůh ve svůj čas činí všechny věci krásnými.“

Studentka Papežské Gregoriánské univerzity v Římě vyjádřila svůj údiv, když obdržela e-mail od poroty udělující ocenění. Ve zprávě ji informovali, že výbor pro udělování ceny jí „s nesmírným potěšením oznamuje, že vaše kniha byla vyhlášena vítězem prestižní ceny Zlatá kniha 2025! Tento úspěch je odrazem vašeho výjimečného vypravěčství, obětavosti a silného dopadu vašich slov na čtenáře.“

„Překvapilo mě to, upřímně řečeno, vůbec jsem to nečekala,“ prohlásila sestra Teresa. „Těm, kteří dnes hledají můj názor, vzkazuji, aby se obrnili trpělivostí, čekali a nikdy se nesnažili uspěchat Boží čas.“

Překlad do několika jazyků, více než pětadvacet tisíc prodaných výtisků

Podle sestry Teresy přicházejí ocenění různými způsoby. Její kniha, která se v současné době dočkala již desátého vydání, si získala srdce a mysl čtenářů po celém světě. Nabízí silné poselství o tématech, jako je sebedůvěra, sebeláska, optimismus, odpuštění a přátelství, a také praktické rady, jak zlepšit svůj život.

Kniha Dream Big Dream True byla přeložena do několika jazyků, včetně maráthštiny, hindštiny a khasištiny, je dostupná v Braillově písmě v angličtině a prodalo se jí více než 25 000 výtisků.

Úspěch knihy sestry Teresy přesahuje čísla a prestižní ocenění. Kniha vytváří hluboké spojení se čtenáři a nabízí naději, díky čemuž se stala nejen bestsellerem, ale i majákem inspirace pro lidi, kteří na jejích stránkách viděli odraz svých vlastních bojů a vítězství. „Uvědomila jsem si také, že se kniha líbí mnoha lidem, kteří ji četli,“ uvedla indická řeholnice.

Mladí lidé inspirovali mé psaní

Inspirační jiskra k napsání knihy Dream Big Dream True vzešla pro sestru Teresu z nepravděpodobného zdroje: od mladých lidí. Pozorování jejich bojů a jedinečných výzev, kterým mladí lidé v dnešním světě čelí, se stalo hnacím motorem pro slova, která později zaujala čtenáře.

Sestra Teresa vzpomíná na dobu, kdy studovala v Římě, a na profesory, kteří jí říkali: „Publikuj, nebo zhyň.“

„Moje malá zkušenost mě naučila, že mnoha lidem chybí odvaha, snadno se vzdávají, nevědí, jak a co v životě dělat,“ prozradila. „Takže když si přečtou „jak dosáhnout toho, co očekáváte“ z 35 tipů shromážděných v knize, slyším je říkat, že mohou dosáhnout toho, co očekávají, s širokým úsměvem rozzářeným na tváři, a pak vyletí vysoko. Zde nacházím uspokojení.“

Všechno má svůj čas

Sestra Teresa věří, že načasování je všechno, jak dokázalo pozdní obdržení literární ceny.

Sestra Teresa Joseph s kolegyněmi po slavnostním předání ceny

Naděje, jak řekla, je jádrem její knihy a neuniklo jí, že ocenění přišlo v době jubilejního roku naděje 2025. „Každý ví, co znamená doufat. V srdci každého člověka přebývá naděje jako touha a očekávání dobrých věcí, které přijdou.“

„Viděla jsem, a druzí se mi svěřili, že se v nich díky této knize odehrávají změny,“ uzavřela sestra Teresa. „Věřte mi, všechno má svůj čas. Tento rok je rokem milosti, ve kterém se kniha Dream Big Dream True dostala do širšího světla natolik, že získala ocenění.“