Byl zabit nigerijský kněz, unesený ve státě Kaduna

Otec Sylvester Okechukwu, farář kostela Panny Marie Tachira v oblasti Kaura ve státě Kaduna, byl zabit na Popeleční středu, několik hodin po únosu.

Vatican News

Otec Sylvester Okechukwu byl „krutě“ zavražděn svými únosci „v časných ranních hodinách 5. března“: kněz byl unesen předchozí noci ze svého bydliště v Tachiře. Oznámilo to prohlášení diecéze Kafanchan, o němž informovala tisková agentura Fides. „Důvod, proč byl zabit, se zatím nepodařilo zjistit,“ uvádí se v oznámení, které připomíná, že otec Sylvestr byl „oddaným Božím služebníkem, který obětavě pracoval na vinici Páně a šířil poselství pokoje, lásky a naděje“: byl to kněz, který „obětoval svůj život ve službě Bohu a lidstvu“. K únosu došlo jen dva dny poté, co byl v nigerijském státě Edo skupinou ozbrojenců násilím unesen další kněz a seminarista.