Bolest myanmarské církve: zničené kláštery, zřícené katedrály

Misionář působící v Myanmaru vypráví o tragické situaci obyvatelstva postiženého zemětřesením, kterému nyní hrozí, že zůstane bez vody a jídla.

Federico Piana

Kostel svatého Josefa v Mandalaj, městě s více než milionem obyvatel, je zčásti zničený; katedrála v Taunggyi, hlavním městě státu Šan, je zcela k nepoznání kvůli zřícení, které podemlelo i její základy; dva kláštery v Myo Thitu, kde se některé řeholnice zachránily jen zázrakem, zůstaly dokonce bez zdí. Hlas misionáře žijícího v Myanmaru, který si přeje zůstat v anonymitě a s nímž se listu „L'Osservatore Romano“ podařilo spojit jen s velkými obtížemi, protože v mnoha oblastech se elektřina stala přeludem a telefony fungují s přestávkami, je nesmírně znepokojen a téměř se mu láme hlas.

Potvrzuje, že ve městech a vesnicích zasažených zemětřesením počet mrtvých roste exponenciálně každou hodinou, a při vyprávění o tom, že četné buddhistické chrámy i některé mešity a křesťanské modlitebny se doslova rozpadly na dvě části jako pouhé domečky z karet, se tomuto knězi tají dech. „Mnoho katolických kostelů,“ říká, “je poškozeno, mají hluboké trhliny, které narušují jejich stabilitu. V pátek byly ve všech dotčených kostelech zrušeny pobožnosti křížové cesty, aby nedošlo k ohrožení lidí“.

Je cítit hluboká bolest, která v nynější postní době zesílila natolik, že ochromila nejen církev, ale celé obyvatelstvo: „Když došlo k těm strašlivým otřesům, cítil jsem mezi lidmi hluboké, dramatické ticho, protože to představuje další smutnou událost, která se skutečně dotýká všech. Násilí vyvolané státním převratem a povodně, které si loni vyžádaly stovky obětí, nestačily. Církev však necouvla a nadále pomáhá, jak může, kráčí a trpí společně se svými bratry, ať už jsou jakéhokoli stavu a jakéhokoli náboženství“.

To, že situace začíná být kritická i v městských oblastech, které nebyly přímo postiženy zemětřesením, je jasné, když misionář pro vatikánský deník popisuje, co se děje ve městě, kde žije, v Rangúnu. V bývalém hlavním městě této země, které má vůbec nejvyšší počet obyvatel, naštěstí nedošlo k mnoha kolapsům, ale za posledních 24 hodin zcela zmizela elektřina a začíná docházet voda: „Dokonce i potraviny začínají docházet, protože jedna z nejdůležitějších silnic, ta, která spojuje Mandalaj s Rangúnem, je zcela odříznutá. A pak jsou tu dopady na ceny základního zboží, které už teď prudce rostou. Dnes ráno se zde ve městě ti, kteří mohli, zásobili benzínem: fronty u čerpacích stanic byly obrovské“. A to vše hrozí dalším vyhladověním již tak unaveného a zkoušeného obyvatelstva.