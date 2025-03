Biskup z konžské Gomy: Lidé jsou bez prostředků, ale vládne solidarita

Mše v kostele Notre-Dame d'Afrique, Goma, 2. února 2025 (AFP or licensors)

Rozhovory v Luandě byly kvůli ústupu M23 pozastaveny, zatímco Kivu je ve stále větším obležení. Mons. Willy Ngumbi Ngengele vypráví o síle křesťanů: V letošní postní době se potýkáme s těžkými tématy, jako je láska k nepříteli a odpuštění, mnozí věřící se navzdory těžkostem zapojují.

Christian Losambe SJ - Vatikán

Ozbrojený konflikt mezi vládními silami a povstalci M23 podporovanými Rwandou nadále sužuje východ Konžské demokratické republiky, zejména města Goma a Bukavu a jejich okolí. Navzdory četným neúspěšným pokusům o dialog s cílem dosáhnout mírového řešení mezi oběma válčícími stranami „se nezdá, že by se situace příliš měnila“, lituje gomský biskup monsignor Willy Ngumbi Ngengele, který nicméně chválí odvahu a odhodlání, s jakým se obyvatelstvo vyrovnává s touto tragédií trvající již více než tři desetiletí. Rozhovory mezi Kinshasou a M23 byly zrušeny poté, co ozbrojená skupina oznámila, že se „mírových rozhovorů“ v Luandě nezúčastní, na rozdíl od Kinshasy, která naopak svou účast potvrdila. Tváří v tvář tomuto kontextu zoufalství, obav a nejistých životních podmínek biskup vyzývá křesťany v Gomě, aby využili postní dobu jako „čas milosti, který vybízí k naději, ale také k obrácení a odpuštění“. Připojuje se také k výzvě za mír a odzbrojení, kterou papež František vyslovil v dopise adresovaném řediteli italského listu „Corriere della Sera“ Lucianu Fontanovi. Podle gomského biskupa není válka řešením tohoto konfliktu, spíše je třeba trvat „na dialogu, protože to je jediný způsob, jak dosáhnout míru a bezpečnosti v Konžské demokratické republice obecně a v Gomě zvláště“.

Vaše excelence, jak byste popsal současnou situaci v Gomě, městě dobytém 28. ledna 2025 hnutím M23?

Situace se příliš nezměnila. Jediný rozdíl je v tom, že válka už neprobíhá v Gomě, ale přesunula se do jiných částí diecéze. Dnes byla například jedna z našich farností ve Walikale, 250 kilometrů od tohoto města, ohrožena vstupem jednotek M23/AFC. V důsledku toho lidé v těchto dnech stále častěji žijí ve stavu psychózy. Kromě toho je stále znepokojují bezpečnostní problémy, únosy, vraždy a skutečnost, že se v noci nedá spát kvůli ozbrojeným banditům, kteří vnikají do domů, aby z nich vymáhali peníze a loupili.

Katolická církev od 5. března zahájila postní dobou cestu k Velikonocům. Můžete popsat, jak věřící prožívají toto období intenzivní duchovní přípravy, zejména v tomto mimořádně obtížném a náročném kontextu?

Ve středu 5. března jsem v katedrále slavil eucharistii s udílením popelce a byl jsem mile překvapen, že kostel byl plný: křesťané přišli v hojném počtu, aby svatým způsobem zahájili postní dobu. Ve všech farnostech města byla atmosféra stejná, navzdory obtížné bezpečnostní a ekonomické situaci. Jak víte, od pádu Gomy na konci ledna jsou banky zavřené a žádná finanční instituce již nefunguje. Obyvatelstvo, zejména obchodníci, přišlo o zdroj obživy. Navíc státní zaměstnanci již nedostávají platy a rodiče mají problém zaplatit školné svým dětem. Chudoba se proto dramaticky zvýšila. Přesto křesťané dobře zahájili postní dobu. Pro nás má toto liturgické období zvláštní význam, protože nás vybízí k naději na lepší budoucnost, budoucnost v míru.

Jak v současné době žijí křesťané v Gomě svou víru vzhledem k eskalaci konfliktu a neustálým střetům, které způsobují masivní přesuny obyvatelstva?

Lidé obecně žijí ve strachu a úzkosti, protože nové úřady přijaly příliš drastické metody k obnovení bezpečnosti. Na křesťanech však oceňuji jejich ducha solidarity, zejména s těmi nejchudšími, zvláště s válečnými vysídlenci, což jsou většinou rodiny vojáků. Věřící navíc pořádají poutě - z pochopitelných důvodů s výjimkou poutí zde v Gomě - a snažíme se organizovat duchovní cvičení ve farnostech. Vidíme, že křesťané i nadále vytrvávají ve víře a zůstávají vzájemně spojeni.

Ve svém poselství k postní době 2025 papež navázal na jubilejní téma Poutníci naděje a vyzval celou církev k vnitřní obnově. Jak místní církev doprovází křesťany v Gomě, aby prožívali tuto dobu v perspektivě naděje a vnímali tento Svatý rok jako rok milosti?

Od začátku postní doby jsme s diecézním pastoračním centrem vytvořili skupiny pastoračních animátorů, kteří spolu s faráři vyjíždějí do farností a organizují evangelizační kampaně, které jsou v této době velmi potřebné. Účastní se jich mnoho lidí, kteří se zabývají obtížnými tématy, jako je láska k nepříteli, odpuštění a sdílení. Tyto kampaně mají velký úspěch. Zvolili jsme tuto cestu, abychom lidem pomohli vnitřně se obnovit, protože postní doba je časem obrácení, bratrského života navzdory současným těžkostem. Pokračujeme také v hlásání bratrské lásky, jednoty mezi křesťany a otevřenosti vůči druhým, i těm, kteří nepatří ke katolické církvi.

V úterý měla být obnovena jednání mezi Konžskou demokratickou republikou a M23 v Luandě, ale byla pozastavena kvůli odstoupení posledně jmenované strany. Myslíte si, že proces dialogu může přinést opět klidnější situaci?

Postní doba je pro nás také časem naděje a víry v Hospodinova zaslíbení, ale také v možnost obnovení míru a jednoty v naší zemi, která je dnes rozdělena. Dialog je jedním ze základních nástrojů řešení problémů, které zažíváme. Proto byla zpráva o zrušení rozhovorů v Luandě velkým zklamáním. Nicméně i nadále doufáme v obnovení dialogu, protože nevěříme ve vojenské řešení. Válka ničí tisíce životů a prohlubuje chudobu v tomto regionu. Naším přáním je dosáhnout mírového řešení prostřednictvím dialogu, vrátit se na cestu míru a národní jednoty.

Chtěli byste připojit závěrečné poselství?

Obyvatelé Gomy trpí již dlouhou dobu, zejména kvůli hospodářské a humanitární krizi. Prosíme všechny bratry a sestry, aby nás podpořili modlitbou, ale také materiální a finanční pomocí. Žádáme také politické představitele, aby podporovali dialog s cílem obnovit bezpečnost a jednotu v našem regionu i v celé Konžské demokratické republice.