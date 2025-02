Talitha Kum: Boj proti obchodu s lidmi

V sobotu 8. února 2025 si připomínáme 11. Mezinárodní den modliteb a boje proti obchodování s lidmi. V čele boje proti této novodobé pohromě stojí Talitha Kum, katolická síť řeholních sester, která se věnuje boji proti obchodování s lidmi prostřednictvím prevence, propagace a podpory přeživších.

Stefano Leszczynski a Linda Bordoni, Vatikán



Síť Talitha Kum , vedená sestrou Abby Avelino, sdružuje více než 6 000 členek po celém světě. Jejich práce se rozprostírá na různých kontinentech, zvyšuje povědomí, zachraňuje oběti a spolupracuje s tvůrci právních předpisů s cílem rozbít sítě obchodníků s lidmi a zajistit spravedlnost pro ty, kteří přežili. V projevu v Římě před letošním Mezinárodním dnem modliteb a osvěty proti obchodování s lidmi sr. Abby zdůraznila význam celosvětové solidarity v boji proti tomuto skrytému zločinu:



„Téma letošní kampaně zní 'Vyslanci naděje, společně proti obchodování s lidmi'. Souzní s výzvou Jubilejního roku, abychom byli poutníky naděje, a připomíná nám, že jsme všichni povoláni přinášet naději obětem a přeživším, zejména ženám, dětem a zranitelným mladým lidem,“ uvedla.



Sr. Abby zdůraznila, že obchodníci s lidmi jsou stále rafinovanější, takže je obtížnější tento zločin odhalit. „Obchodování s lidmi je skrytý zločin a obchodníky je stále obtížnější vystopovat. Proto jsou klíčové osvětové kampaně, vzdělávání a spolupráce s vládami a organizacemi,“ zdůraznila.



Přeživší stojí v čele



Pauline Akinyu Juma, vyslankyně mládeže Talitha Kum a zakladatelka keňské organizace Rebirth of a Queen, zná hrůzy obchodování s lidmi z první ruky. Její organizace posiluje postavení obětí sexuálního násilí a obchodování s lidmi, poskytuje jim ekonomické příležitosti a platformu pro sdílení jejich příběhů.



„V Keni si mnozí stále neuvědomují, že obchodování s lidmi je realita. Přeživší bojují za spravedlnost a my často čelíme výhrůžkám za naši práci,“ vysvětlila. Její útulek v současné době ubytovává 38 přeživších, přičemž zdroje na podporu dalších jsou omezené. „Bez vládou financovaných útulků nemají oběti často kam utéct,“ řekla a zdůraznila naléhavou potřebu lepších mechanismů ochrany.



Navzdory problémům Pauline zůstává plná naděje. „Když jsem před pěti lety založila organizaci Rebirth of a Queen, bylo to proto, abych vytvořila systém podpory pro přeživší. To, že jsme tady s Talithou Kum a společně pracujeme na globální strategii, nám dodává sílu a naději,“ řekla.



Právní perspektiva: Zápas Rumunska



Mario, právní aktivista z Rumunska, se snaží zajistit spravedlnost pro osoby, které přežily obchodování s lidmi. Koordinuje soudní řízení pro oběti, spolupracuje s psychology, právníky a orgány činnými v trestním řízení.



„Mnozí si pod pojmem obchodování s lidmi představují pouze sexuální vykořisťování, ale zahrnuje také nucené práce, dětskou pornografii a nucené žebrání,“ poznamenal. „Naší úlohou je pomáhat obětem orientovat se v právním systému a zároveň se zasazovat o to, aby instituce byly empatičtější a vstřícnější.“



Vysvětlil, že jednou z hlavních překážek je důvěra v úřady. „Oběti důvěřují nám, ale mají problém důvěřovat právnímu systému. Je třeba, aby se právní procesy více zaměřovaly na oběti a zajišťovaly důstojnost a porozumění,“ řekl.



Zvyšování povědomí v Japonsku



Nana, mexická velvyslankyně mládeže, která dříve žila v Japonsku, spolupracuje s Talithou Kum na preventivních aktivitách se zaměřením na vzdělávání a propagaci.



„V Japonsku jsou oběťmi často migranti, kteří hledají lepší příležitosti a neuvědomují si rizika. Jazykové bariéry a izolace jim ještě více ztěžují vyhledání pomoci,“ vysvětlila.



Její tým navštěvuje školy a mládežnické skupiny, aby mladé lidi informoval o rizicích obchodování s lidmi. „Místo toho, abychom pouze reagovali na případy obchodování s lidmi, pracujeme na prevenci, aby se do těchto pastí dostávalo méně lidí,“ dodala.



Výzva k akci



S blížícím se Mezinárodním dnem modliteb a osvěty proti obchodování s lidmi Talitha Kum vyzývá jednotlivce i instituce, aby se neomezovali jen na slova a podnikli konkrétní kroky.



Paulinino poselství je jasné: „My mladí lidé máme čas a energii na to, abychom něco změnili. Musíme překročit rámec pouhé osvěty a vybudovat síť akcí, podpory a propagace."



Sestra Abby tento názor zopakovala a vyzvala k jednotě v boji proti obchodování s lidmi. „Bez ohledu na naši víru nebo původ jsme povoláni k tomu, abychom podporovali lidskou důstojnost a byli vyslanci naděje.“