Sestra Alina Petrauskaite: Dáváme hlas trpící církvi na Ukrajině

Katolické mediální centrum v Kyjevě od začátku války nejen informuje o činnosti církve na Ukrajině, ale také poskytuje duchovní pomoc lidem, kteří prožívají válečné tragédie. Sestra Alina Petrauskaite, šéfredaktorka portálu provozovaného tímto centrem, hovoří o iniciativách, které mají pomoci zmírnit zármutek matek a manželek po ztrátě blízkých na frontě, a také o návratu lidí do církve.

Wojciech Rogacin

Sestra Alina Petrauskaite patří do Kongregace malých sester Neposkvrněného srdce Panny Marie (Honoratek). S Katolickým mediálním centrem je spojena od roku 2014 a již pět let spravuje portál a sociální sítě rkc.org.ua. Jedná se o portál římskokatolické církve na Ukrajině.

Informace a pomoc věřícím

Během rozsáhlé války, v jejímž důsledku Ukrajina trpí již téměř tři roky, se portál stal obzvláště důležitým nástrojem pro oslovení věřících.

„Chceme předávat hlas biskupů naší církve, ale také evangelizovat a oslovovat ty, kteří to potřebují,“ uvedla sestra Alina. „Pracujeme pro lidi zraněné ve válce, pro veterány, pro rodiny vojáků, ženy a vdovy ve všech diecézích,“ dodala.

Spolu se sestrou Alinou zajišťují informační servis na portálu dva spolupracovníci. Jedním z nich je redaktor Maksym Zheleznytskyi z Berdyčeva, místa, kde se nachází slavná svatyně Panny Marie. Druhým spolupracovníkem je Tetiana Reshetar, která poskytuje informace především ze Zakarpatí.

Portál funguje sedm dní v týdnu, nové informace jsou zveřejňovány každý den od rána do večera, a to i na sociálních sítích. Odběratelé na sociálních kanálech dostávají každý den všechny denní články.

Sr. Alina Petrauskaite, SCM (vpravo) při práci v redakci (soukromý archiv sr. Aliny).

Snaha o zmírnění smutku po ztrátě blízkých

Webové stránky rkc.org.ua poskytují podporu pozůstalým. „Informujeme o setkáních pro matky nebo vdovy po vojácích, kteří padli na frontě. Vedeme rozhovory s účastníky setkání, aby se podělili o svá svědectví; taková setkání pomáhají překonat zármutek po velké ztrátě, protože existuje společenství, které se navzájem podporuje. Je to jedna z forem pomoci lidem postiženým utrpením,“ informovala s. Alina.

Do redakce přicházejí také svědectví vojáků nebo kaplanů na frontě, kteří zažívají působení Boží Prozřetelnosti. Existuje mnoho zpráv, kdy v extrémních situacích někdo na frontě zázračně přežil. „Taková svědectví vydáváme, abychom posílili naši víru a ukázali, že Bůh působí,“ řekla sestra Alina.

Sestra Alina při tvorbě materiálů (soukromý archiv sestry Aliny).

„Ve válce jsem více důvěřovala Bohu“

Tato řeholnice, stejně jako všichni Ukrajinci, žije svůj život v neustálém nebezpečí. Ruské bomby denně rozsévají smrt a zkázu v různých oblastech Ukrajiny.

Sestra Alina přiznává, že válka změnila i její vnímání vlastního života. „Vzpomínám si na dobu na začátku války, kdy jsem nemohla jít do kostela na eucharistii. Sledovala jsem přenos a v okamžiku proměňování jsem nedaleko slyšela výbuchy. V tu chvíli mě napadlo, že by to mohla být moje poslední mše svatá. Koneckonců, do onoho domu mohla dopadnout raketa. Pak jsem pocítila, že skutečně všechno je v Božích rukou. Natolik, že po této události se už nebojím smrti. Bůh však zřejmě chce, abych na tomto světě zůstala i nadále a sloužila mu. A tato událost mě přiměla více důvěřovat Bohu,“ řekla sestra Alina.

Sestra Alina na setkání katolických novinářů (Soukromý archiv s. Aliny)

Otevřít brány církve

Práce Katolického mediálního centra se často stává pro další lidi branou do katolické církve. „Dostáváme zprávy, SMS od lidí, kteří by rádi přijali svátosti, například od těch, kteří od svého křtu nechodili do kostela a nyní se chtějí vrátit, žít smíření s Bohem. Jiní se ptají, kde a jak se mohou připravit na křest. Těmto lidem zprostředkováváme kontakt s farnostmi a kněžími,“ říká s. Alina.

Evangelizace je jedním z nejdůležitějších prvků poslání portálu. V roce 2024 rozsáhle informoval o událostech v ukrajinské církvi souvisejících s rokem svatého Michaela Archanděla, patrona církve, ale také Kyjeva a Ukrajiny.

Na webu rkc.org.ua je rovněž zveřejňován liturgický kalendář s texty a informacemi o světci daného dne. „Snažíme se také psát o pastoraci Ukrajinců žijících v Polsku. To je nesmírně důležité, protože podle údajů UNHCR je v současné době v Polsku asi milion válečných uprchlíků z Ukrajiny.“

Sestra Alina dodala, že ne vždy vidí plody své činnosti. „Píšu články, dělám rozhovory a někdy si říkám, jestli je to opravdu nutné. Ale stává se, že mi lidé říkají, jak je pro ně tento portál důležitý. Dělám to pro Boha a pro jeho království,“ uzavřela sestra Alina.