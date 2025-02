Otec Jubran: izraelská operace je těžká, ale z Jeninu neodejdeme

Po 17 dnech obléhání vypráví farář města na Západním břehu Jordánu o síle a houževnatosti obyvatel. „Naše komunita je malá, čítá pouze 80 rodin, ale všichni jsou velmi pevně spjati se svou identitou a jsou velmi zbožní“.

Roberto Cetera - Vatican News, Jenin



Otec Amer Jubran je farářem latinského katolického kostela v Jeninu. Pochází z Nazaretu, před přeložením do Jeninu byl vyučujícím v semináři latinského patriarchátu v Jeruzalémě v Bejt Jale. Od něj získáváme nejnovější informace o situaci v tomto neklidném palestinském městě. "Nyní máme za sebou sedmnáctý den okupace města izraelskou armádou. A my nadále žijeme zabarikádovaní ve svých domovech, bojíme se vyjít na ulici i jen pro jídlo“.

Vojenská operace

Izraelští vojáci vstoupili do Jeninu 21. ledna, prakticky současně se začátkem příměří v Gaze. Tato souvislost vedla většinu pozorovatelů k domněnce, že izraelská vláda se rozhodla o zahájení operace, aby kompenzovala extrémnější část většiny, která se stavěla nepřátelsky k příměří a hrozila svržením vlády. Před příchodem Izraelců probíhaly v Jeninu již několik týdnů nepřetržité střety mezi ozbrojenými frakcemi v uprchlickém táboře a bezpečnostními složkami Palestinské samosprávy.

„Náš kostel je jediným křesťanským kostelem, který je v Jeninu stále otevřený, v okolních vesnicích jsou ještě melchitské a pravoslavné komunity,“ vysvětluje otec Amer. “Naše komunita je malá, čítá pouze 80 rodin, ale všichni jsou velmi připoutáni ke své identitě a jsou velmi zbožní. Není to rozhodně poprvé, co Izraelci obsadili Jenin. Loni v srpnu sem IDF vstoupily na 10 dní, ale nyní je znepokojující nejen tvrdost střetů, ale také jejich délka. Panují obavy, že okupace se nakonec stane trvalou“.

Utrpení obyvatelstva

Otče Amere, kým jsou tyto milice vedeny: Hamásem, Islámským džihádem nebo takzvanou brigádou Jenin?

Nemáme tušení z toho prostého důvodu, že my křesťané zůstáváme do této dynamiky zcela nezapojeni, chceme jen pokojně žít, stejně jako ostatně většina obyvatel Jeninu.

Jak vypadá v současné době utrpení lidí?

Je velmi těžké. Asi 20 000 lidí opustilo své domovy a hledá bezpečí v okolních vesnicích. Pro mnohé z nich je nemožné pracovat: kontrolní stanoviště na severu a západě směrem na Galileu, kam chodí za prací, jsou uzavřena. Jižní kontrolní stanoviště směrem na Jericho zůstává otevřené, což znamená, že cesta na sever, i když máte povolení, trvá hodiny. V mnoha domácnostech chybí voda, protože rezervní nádrže byly zničeny, stejně jako mnoho infrastrukturních objektů. K dnešnímu dni bylo zničeno nebo zdemolováno asi 180 domů. Mezi nimi také dva domy křesťanských rodin. Vycházet z domu je velmi nebezpečné, já sám se vyhýbám vycházení, pokud to není nutné, ale to mi nebrání zůstat v blízkosti svého stádce, být v neustálém kontaktu přes zoom nebo whatsapp. Naše farnost se nachází asi kilometr od uprchlického tábora, který je epicentrem střetu. Nicméně i nadále sloužím mši svatou večer o svátcích a také během týdne, a pokud je to možné, i v okolních vesnicích jako host ostatních křesťanských společenství.

Co předpokládáte v nejbližších dnech?

Tentokrát je to velká neznámá. A politický vývoj posledních hodin se nezdá být povzbudivý. Jedním jsem si jistý: neodcházím odtud, hodlám se o tuto tragickou zkušenost, kterou lidé trpí, podělit až do konce. A vás, kteří to sledujete zpovzdálí, prosím, abyste se za nás modlili. Modlete se za nás, nikdy se za nás nepřestávejte modlit. Protože to potřebujeme a protože jediná užitečná věc, kterou teď můžete udělat.