Kardinál Cupich: Zastavení USAID 'může skutečně vést k úmrtím'

Nařízení amerického prezidenta Trumpa o zastavení zahraniční pomoci přidělené Kongresem fakticky zastavilo činnost americké Agentury pro mezinárodní rozvoj. Chicagský arcibiskup se zamýšlí nad tímto rozhodnutím a nad tím, jak ohrozí základní služby pro stovky milionů lidí.

Kardinál Blase J. Cupich



Během několika málo týdnů nová administrativa náhle zastavila zahraniční pomoc na 90 dní a provedla dramatické škrty ve financování a personálu americké Agentury pro mezinárodní rozvoj. To uvrhlo síť charitativních organizací, které spravují naši globální humanitární pomoc, včetně těch, které financují katolíci, do chaosu. Takto ukvapené jednání má svou lidskou cenu, což je částečně důvod, proč 13. února federální soudce nařídil administrativě obnovit financování vzhledem k „pravděpodobnosti tvrzení, že kroky exekutivy porušují ústavu a zákony Spojených států“.



Vláda má sice právo a povinnost zajistit, aby prostředky daňových poplatníků byly vynakládány rozumně, ale zmrazení této pomoci, a to ještě před jakýmkoli takovým přezkumem, přispívá k utrpení lidí, kteří hladoví, jsou bez domova a ohroženi nemocemi. Vláda sice oznámila, že život zachraňující pomoc bude výjimkou, ale tyto výjimky nejsou účinně uplatňovány. Ochromená USAID neprovádí včas platby za minulou a současnou práci v těchto život zachraňujících programech, což může způsobit trvalé poškození schopnosti skupin humanitární pomoci zachraňovat životy.



To je jeden z důvodů, proč Konference katolických biskupů USA (USCCB) podala 18. února žalobu na státní správu. „Konference se náhle ocitla v situaci, kdy není schopna pokračovat ve své práci v péči o tisíce uprchlíků, které vláda přijala v naší zemi a svěřila do péče USCCB poté, co jim byl udělen legální status,“ vysvětlil předseda USCCB arcibiskup Timothy Broglio. USCCB, která podle žaloby „každoročně vynakládá na přesídlování uprchlíků více prostředků, než dostává od federální vlády“, stále čeká na úhradu od vlády v celkové výši asi 13 milionů dolarů za výdaje před 24. lednem.



Rozhodnutí náhle snížit financování USAID vyvolalo rychlou reakci mezinárodního společenství, včetně Svatého stolce:



Podle prohlášení Caritas Internationalis, konfederace 162 katolických humanitárních organizací, které působí ve více než 200 zemích a územích, „zastavení USAID ohrozí základní služby pro stovky milionů lidí, podkope desetiletí pokroku v humanitární a rozvojové pomoci, destabilizuje regiony, které na tuto kritickou podporu spoléhají, a odsoudí miliony lidí k nelidské chudobě nebo dokonce smrti“.



Dopad těchto finančních škrtů je ohromující jak pro malé, tak pro větší charitativní organizace, jako je Catholic Relief Services (CRS), program zahraniční pomoci Konference katolických biskupů USA, založený v roce 1943.



Carolyn Woo, která CRS vedla v letech 2012-2016 a kdysi působila jako děkanka Mendoza College of Business na University of Notre Dame, přináší šokující hodnocení: „Zmrazení [zahraniční pomoci],“ řekla v rozhovoru pro Our Sunday Visitor, „pokud se týká programů, jako je tento, skutečně ohrožuje zdraví lidí, jejich živobytí a může skutečně vést k úmrtím.“



Je to proto, že CRS každoročně poskytuje pomoc přibližně 210 milionům lidí ve 120 zemích - a jak píše Woo v článku v časopise America ze 7. února, více než polovina jejího rozpočtu pocházela ze zakázek USAID. Když snížíte rozpočet charitativní organizace na polovinu, snížíte množství pomoci, kterou může poskytnout.



Jakou pomoc CRS nabízí? Zpět k Woo: „Granty USAID umožňují CRS realizovat pomoc při mimořádných událostech a dlouhodobý transformační rozvoj. Tato práce pokrývá a integruje více oblastí pro lidský rozkvět: potraviny, zdraví, živobytí, zemědělství, vzdělávání, vodu a hygienu, péči o děti, přístup ke kapitálu a posilování míru."



Tato komplexní práce není pouhou almužnou, nýbrž pomocí. Woo připomíná příběh Ernesta, zemědělce, který se ocitl v nouzi poté, co jeho náklady po léta převyšovaly výnosy z prodeje plodin. S pomocí CRS se farmář naučil udržitelně pěstovat novou plodinu a díky tomuto prvnímu výnosu se mohl vydat na cestu k finanční stabilitě. Brzy začal tyto metody učit další zemědělce a dokonce našetřil dost na to, aby mohl poslat své děti na vysokou školu. Tento program byl financován z grantu USAID.



Někteří tvrdí, že omezování USAID bylo nutné, protože je „nehospodárné“. Woo se zabývá i touto otázkou a vysvětluje, že za posledních třicet let se celosvětová chudoba snížila z jedné třetiny populace na jednu desetinu, což umožnila mezinárodní rozvojová pomoc. Woo navíc poznamenává, že „úmrtnost matek i kojenců klesla o 50 procent“. Pro každého, kdo dává přednost životním otázkám, je těžké si představit lepší návratnost investice, uvážíme-li, že USAID tvoří méně než 1 % federálního rozpočtu.



Humanitární krize způsobená těmito nešetrnými škrty je však také krizí důvěry - důvěry ve Spojené státy americké, v jejich schopnost dodržet slovo a dostát svým slibům. Taková ztráta důvěry by mohla mít neblahé důsledky.



Na to okamžitě upozornil kardinál Christoph Schönborn, emeritní vídeňský arcibiskup. Ve svém nedávném sloupku, který se týkal rušení smluv, kardinál píše: „To, co se v současné době děje ve Spojených státech, je nebezpečné.“



„Smlouvy řídí velkou část našeho života,“ pokračuje kardinál. „Právní stát vzkvétá díky tomu, že smlouvy platí.“ Když jsou dohody porušeny, „mocní diktují svou vůli bez ohledu na to, co je smluvně dohodnuto“.



„Věrnost a víra, důvěra a bezpečnost, a především slabší, chudší a bezbranní jdou pak stranou,“ pokračuje kardinál Schönborn a klade jednoduchou, ale palčivou otázku: „Je to, co my chceme?“ ptá se Schönborn.



Na tom „my“ záleží. Pro každý národ je zahraniční pomoc výrazem strategické prozíravosti. Svět s menším lidským utrpením je z definice bezpečnější. Svět, v němž státy dodržují své dohody, je světem, v němž má rozvoj větší šanci na úspěch. Cesta ke zlepšení lidských podmínek nevede dovnitř, ale spíše ven z nás, z našich enkláv a národů, k trvalému mezinárodnímu partnerství a autentickému rozkvětu lidské rodiny.



A konečně, zahraniční humanitární pomoc je také, hlouběji, vyjádřením hodnot národa. K americkým hodnotám stále patří péče o méně šťastné, zastávání se utlačovaných a budování dlouhodobého míru prostřednictvím solidarity. Spojené státy vyjádřily americké hodnoty, když pomáhaly Evropě obnovit se po zničující druhé světové válce - to je náš národní odkaz, který nesmíme nikdy opustit.



Jako křesťané následujeme Kristovu výzvu milovat bližního jako sebe sama, i když je to těžké. Je však třeba zvážit i méně duchovní úvahu: totiž že oslabení záchranné sociální sítě doma nebo v zahraničí se nakonec dotkne nás všech, protože nikdo z nás není imunní vůči nemocem nebo neštěstí, bez ohledu na to, jak je obdařen zdravím nebo bohatstvím. Amerika by měla být moudrá, aby v propojeném světě nepřekračovala míru své moci. Koneckonců nikdy nevíme, kdy budeme potřebovat pomoc dobrého samaritána.



Tento článek byl převzat se souhlasem Chicago Catholic, anglicky psaných novin chicagské arcidiecéze.