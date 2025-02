Apoštolský nuncius na Ukrajině: 'Jen Bůh může dát naději navzdory všem nadějím'

Apoštolský nuncius na Ukrajině, arcibiskup Visvaldas Kulbokas, si u příležitosti třetího výročí vypuknutí totální války na Ukrajině posteskl, že mnozí jsou vůči probíhající tragédii znecitlivělí, a řekl, že jedině Kristus může přinést naději navzdory všem nadějím.

Deborah Castellano Lubov, Vatikán



„Jen Pán Bůh všemohoucí může přinést naději proti vší naději...“

Apoštolský nuncius na Ukrajině, arcibiskup Visvaldas Kulbokas, pronesl tento výrok pro vatikánská média 24. února 2025, v den třetího výročí války na Ukrajině od rozsáhlé ruské invaze v roce 2022.

Nuncius na úvod svého vystoupení zdůraznil, že zvláště v tomto jubilejním roce je modlitba „vzácným darem“, kterého si Ukrajinci váží a o který usilují.

Důvěra v modlitbu

Při úvahách o tom, co "válka skutečně je", připomněl situaci, kdy byla v Rusku téměř tři roky vězněna jedna civilistka, šedesátiletá žena, která nijak nebyla spojena s vojenskými akcemi. Vybavil si její slova: „Už jsem nedokázala pochopit, co jsem udělala a co ne, co je skutečné a co je fantazie nebo iluze. Už jsem si nepamatovala, co jsem prohlásila, řekla nebo podepsala."

"V takovém stavu," lamentoval, "jsou tisíce lidí a já osobně jsem dosud neviděl ani jeden účinný kanál, který by jim pomáhal."

Uprostřed této kruté reality arcibiskup Kulbokas znovu ujistil, že „situaci těchto tisíců a tisíců vězňů - kteří jsou bez naděje - svěřuje modlitbám všech“.

„Protože jen Pán Bůh všemohoucí,“ pokračoval, "může přinést naději navzdory všem nadějím, jak zdůraznil i Svatý otec v indikační bule k jubileu," která podtrhuje význam modlitby, “protože skutečně existují situace, které z lidského hlediska nemají východisko.“

Klíčové události

Na závěr třetího roku plného válečného konfliktu nuncius vyzdvihl klíčové události, počínaje osvobozením dvou řeckokatolických kněží, otce Ivana Levyckého a otce Bohdana Helety, 28. června loňského roku.

Možnost obejmout dva redemptoristické kněze, kteří byli ve vězení více než rok a půl za velkých obtíží, označil za velkou radost. „Navíc bylo povznášející být svědky jejich víry, která jim umožnila - navzdory mnoha těžkostem, které během svého věznění vytrpěli - pokračovat v přinášení svých obětí ve spojení s obětí Ježíše.“

Dalším velmi významným a radostným momentem, připomněl arcibiskup Kulbokas, byla návštěva vatikánského státního sekretáře kardinála Pietra Parolina na Ukrajině v červenci loňského roku. Řekl, že středobodem návštěvy byla modlitba. „Pocit přítomnosti Svatého stolce, státního sekretáře a samotného Svatého otce - prostřednictvím státního sekretáře - byl zde na Ukrajině hluboce významný, a to i fyzicky.“

Další obzvláště radostný okamžik, připomněl, se odehrál jen před několika týdny, 1. února, kdy se skupina asi 200 mladých ukrajinských katolíků setkala se Svatým otcem on-line prostřednictvím videospojení. „Vzhledem k tomu, že Jubilejní rok je věnován naději, pro tyto mladé lidi,“ uvedl nuncius, “to bylo také silné znamení naděje.“

Ukrajina na modlitbách za papeže Františka

Apoštolský nuncius připustil, že Svatý otec má v těchto dnech zdravotní potíže, a dodal, že aniž by se to dalo očekávat s ohledem na válku v zemi je mezi hlavními titulky. „V těchto dnech jsem obdržel mnoho solidárních vzkazů nejen od katolíků či biskupů, ale také od představitelů jiných církví a z úřadu prezidenta Ukrajiny, kteří vyjadřují upřímnou starost o zdraví Svatého otce.

„Bylo to překvapivé i pro mě,“ říká, “protože válka zjevně zaměstnává mysl každého člověka. Přesto,“ poznamenal, “bylo dojemné vidět, jak se papežovo zdraví dotýká i srdcí státních úředníků a pastorů různých denominací.“ To, jak zdůraznil, poukazuje na to, jak se informační krajina na Ukrajině liší od krajiny jiných zemí.

De-senzibilizovaná veřejnost

Arcibiskup poznamenal, že pro mnoho mezinárodních médií, zejména sekulárních, se válka stala, alespoň částečně, něčím rutinním.

„Ale když jste tady,“ vysvětlil, “pochopíte, že počet obětí neklesá. Počet mrtvých na frontách stoupá - v roce 2023 jich bylo více než v prvním roce války a loni více než v roce 2023. Počet mrtvých civilistů, jak potvrzují zprávy OSN, se také zvýšil a stále roste.“

Poznamenal, že i tam, kde je, v Kyjevě, mezinárodní média informují pouze o nejmasivnějších raketových útocích, ke kterým dochází možná jednou za měsíc. „Ale kdyby se mě někdo zeptal, kdy byla poslední noc bez dronového útoku v Kyjevě, nevzpomněl bych si. A pokud mluvíme o Charkově nebo Chersonu, tato města také trpí dělostřeleckou palbou, takže bombardování je mnohem častější a intenzivnější než v Kyjevě.“

Posledním klíčovým momentem, který dále přiznal, byla červencová mírová demonstrace Evropského hnutí za nenásilné akce v Kyjevě. Připomněl, že záměrem hnutí je aktivizovat společnost dříve, než dojde k vypuknutí války.

Poznamenal, že tento projekt plánují zopakovat i letos, neboť ocenil jejich snahu posílit mobilizaci občanské společnosti, „aby otázka války a míru nezůstala pouze v rukou politiků“, „ale vyzývá každého, aby se vážně zamyslel nad tím, co může udělat ve své vlastní roli“.

Výzva pro celé lidstvo

Tato válka, řekl arcibiskup Kulbokas před závěrem svého vystoupení, je výzvou pro celé lidstvo.

Na mnoha frontách, řekl, je třeba jednat a naléhat na vlády a mezinárodní organizace, aby obnovily mír, a proto, vyzval, "musíme všichni duchovně růst a vydávat svědectví naděje...".