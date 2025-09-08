Според ООН сурогатното майчинство е насилие

ООН, чрез своя специален докладчик по въпросите на насилието срещу жените, Рим Алсалем, определи сурогатното майчинство – както търговското, така и така нареченото „алтруистично“ – като форма на насилие. Докладът, представен на Общото събрание и очакван за обсъждане на 10 октомври, подчертава как сурогатното майчинство засилва социалните неравенства, експлоатира бедността на жените и вреди на децата.

Светла Чалъкова - Ватикана

Според ООН сурогатните майки най-често идват от беден или мигрантски произход, докато поръчващите родители са богати. Наблюдава се и дискриминация при даряването на яйцеклетки, със значителни икономически различия между западните и незападните жени. Децата, родени чрез сурогатно майчинство, са лишени от кърмене, незабавно се отделят от биологичната си майка и са по-уязвими към преждевременно раждане и раждане с ниско тегло при раждане.

Сурогатните майки са сведени до „човешки инкубатори“, често подложени на ненужни цезарови сечения, сегрегация и ограничения на свободата им. В някои случаи, осъжда докладът, практиката води до ситуации, сравними с робството или продажбата на новородени, което е незаконно дори в страни, които разрешават сурогатното майчинство. Съгласието на жената, подчертава Алсалем, не е достатъчно, за да направи нарушението на човешките права етично.

ООН препоръчва държавите да забранят сурогатното майчинство, следвайки „северния“ модел, който вече се прилага към проституцията: удар на търсенето и посредниците, забрана на рекламата, повишаване на осведомеността и непризнаване на договори, подписани в чужбина.За модел се посочва Италия, където правителството на Мелони въведе рестриктивен закон.

Както обикновено не липсват критики към доклада, като тази на австралийската консултантка Сара Джефорд, която обвинява ООН, че отрича репродуктивната автономност на жените. Въпреки това докладът остава ясно осъждане, предопределено да окаже силно влияние върху международния дебат.