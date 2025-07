Юбилейна конференция за папа Ронкали в София

На 30 юни в големия салон на БАН се проведе юбилейната конференция Obоedientia et pax - Монсеньор Ронкали и неговата апостолическа мисия в България /1925-1934/, посветена на стогодишнината от пристигането на монс. Анджело Ронкали, бъдещия свети папа Йоан XXIII в България.

Организатор беше Апостолическата нунциатура съвместно с Епископската конференция на Католическата църква в България. Събитието беше открито от председателя на БАН чл.-кор. проф. Евелина Славчева, която определи папа Ронкали за една от най-ярките личности на столетието и голям приятел на България. Приветствени думи отправи и монс. Лучано Суриани, апостолически нунций в България и Северна Македония.

Монс. Суриани

Той сподели, че още от назначаването му от Светия Отец на нунций в Сърбия е намерил връзка с папа Ронкали, още повече, че неговият личен секретар монс. Каповила е бил епископ на Киети и е приел монс. Суриани в семинарията. "Никога не си представях, че ще стана наследник на Ронкали"- заяви папският представител. Той допълни, че мотото Oboedientia et pax е било ключово за тогавашния папски легат, чиято комуникация с вишестоящите в Рим не винаги е била лесна. След това думата взе монс. Петко Вълов - председател на Епископската конференция на Католическата църква в България. Той разказа за "многопластовата роля на Ронкали, за контактите му с цар Борис III и за ключовата му роля за развитието на общността на католиците от източен обряд. Приветствени адреси бяха прочетени и от името на президента Румен Радев, предадени от неговия съветник Пламен Славов.

Конференция за папа Ронкали в София

Поздравления бе изпратил и министър-председателят Росен Желязков, който изрази признателност към Католическата църква в България за продължаването на неговата мисия. Въвеждащите думи в конференцията бяха на доц.д-р Кирил Карталов, кореспондент на Папския комитет за исторически науки. Той обрисува цялостно фигурата на папа Ронкали от началото на неговото свещеничество, мисията му в България и впоследствие в Гърция и Турция, работата му като нунций в Париж и неговия забележителен понтификат. Особено внимание обърна на папската дипломация и нейната характеристика – служба на местната църква и диалог с местните държавни власти. Благодарение на доц. Карталов, автор на редица изследвания за българския папа, се осъществи голяма част от организацията на конференцията.

Доцент Карталов

Първият докладчик беше монс. Страхил Каваленов, епископ на Никополски диоцез, който разказа за Анджело Джузепе Ронкали и неговия диоцез. Той подчерта "пастирската дипломация на светеца, която се проявява навсякъде в живота му. Особена пастирска загриженост Ронкали има спрямо един от проблематичните свещеници от Никополския диоцез - отец Карло Раев. Когато през април 1925 г. Ронкали пристига в България една от задачите му е да помири този отец с епископа на Никополски диоцез Дамян Телеен. Тяхното дългогодишно приятелство е потвърдено от една картичка от 1952 г, която отец Карло получава от своя приятел, тогава апостолически нунций в Париж.

Монсеньор Каваленов

Политическата и религиозна ситуация в десетилетието на Ронкали бе представена от проф. Светлозар Елдъров. Той разказа за следвоенната картина и стотиците хиляди бежанци, сред които са и католиците от източен обряд от Тракия и Македония. Той обясни огромното значение на назначаването на епископ Кирил Куртев за началник на Източнокатолическата митрополия в България, приет от всички - от обикновените униати, през духовенството до държавните институции. Подобно решение и подобно изпълнение може да направи само силен, решителен, твърд и непоколебим човек. - допълва Елдъров.

Конференция за папа Ронкали в София

Много интересен бе докладът на проф. д-р свещеноиконом Иван Иванов от БПЦ, преподавател в Богословския факултет на тема "Делото на папа Йоан XXIII, начало и основа за развитието на диалога между Православната и Католическата Църкви". Той разгледа връзките на бъдещия папа със Софийския митрополит Стефан, архиепископ Серафим Соболев и православни йерарси, базирани на взаимно уважение, като те свидетелстват за проницателност и толерантност. По думите му „конкордатните възможности се задействат в периода 1923–1924, кулминирайки в брака между цар Борис III и Йоанна Савойска (25 октомври 1930 г.). Ронкали подпомага процеса като посредник, съгласен с католическото кръщение и православното венчание, според проф. Отец Иванов.

проф. д-р свещеноиконом Иван Иванов от БПЦ

В края на конференцията бе представена книгата, със съставител доц. Карталов - "The quest for peace. Celebrating Pacem in terris and its legacy, sixty years later".

Конференция за папа Ронкали в София

За Ватикан нюз Ива Михайлова