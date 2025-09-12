Търси

Кардинал Паролин: От Европа до Близкия изток съществува риск от безкрайна ескалация

Държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, отправи сериозно предупреждение за опасността от нова световна ескалация на конфликтите. Говорейки във Ватикана, по време на международен семинар за околната среда и мира, той коментира скорошното нарушение на полското въздушно пространство от руски дронове, подчертавайки, че напрежението в Европа напомня това, което е предшествало Първата световна война.

От Валерио Палумбо - превод и адаптация Светла Чалъкова - Ватикана

„Ако не настъпи момент на преосмисляне – каза Паролин – съществува риск от безкрайна ескалация и разширяване на войната".

Загриженост идва и от Близкия изток. Кардиналът описа като драматична ситуацията в Ивицата Газа, където бомбардировките не спират въпреки призивите на международната общност и Католическата църква. Той подчерта „възхитителната устойчивост“ на енорийския свещеник в църквата „Светото семейство“, отец Габриел Романели, който остава редом до най-уязвимите, включително хора с увреждания, заедно със стотици бежанци.

По повод т.нар. хуманитарна флотилия „Global Sumud “, Паролин заяви, че всички инициативи, които могат да облекчат кризата, са положителни и заслужават подкрепа.

Ватиканската дипломация – увери той – продължава да търси диалог на всички нива. „Говорим, настояваме, търсим контакт с всички замесени страни. Това са инструментите, с които разполагаме, за да се опитаме да спрем насилието".

Относно дебата за използването на термина „геноцид“ спрямо случващото се в Газа, кардиналът подчерта, че подобно определение изисква внимателно проучване и пълно съответствие с международните условия. „Все още не сме използвали тази дума – уточни той – защото трябва да сме сигурни, че критериите са изпълнени.“

Кардинал Паролин напомни и срещата във Ватикана между папа Лъв XIV и израелския президент Исаак Херцог, който е дал уверение, че няма да има окупация на Газа. „Даваме на всички ползата от добрата вяра – заключи Паролин – но фактите ще покажат истината".

Предупреждението на кардинал Паролин звучи като спешен апел: да се спре надпреварата към ескалация и да се отвори пространство за диалог, преди светът отново да се озове на ръба на бездната.

12 септември 2025, 09:46
