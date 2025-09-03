Календарът с папските богослужения през октомври

Папа Лъв XIV ще има натоварена програма от публични литургии през октомври: подробности бяха разкрити от архиепископ Диего Равели, ръководител на отдела за папските литургични служби на Светия отец.

Олга Сакун – Светла Чалъкова - Ватикана

Повечето от събитията са включени в календара на Юбилейната година: на 5 октомври папа Лъв XIV ще отслужи литургия на площад „Свети Петър“ по случай Юбилея на мисионерите и мигрантите. На 9 октомври той ще предстоятелства литургията за случай Юбилея на богопосветения живот, а на 12 октомври за Юбилея на Богородичната духовност. Всички тези служби са с начален час в 10:30.

На 19 октомври, отново от 10.30 ч., на площад „Свети Петър“ папата ще отслужи тържествена света литургия за канонизацията на седем блажени.

На 26 октомври, в 10:00 ч., Светият отец ще отслужи литургия във Ватиканската базилика по случай Юбилея на синодалните групи.

Единственото публично честване на Лъв XIV, което попада извън октомврийския юбилейен календар, ще бъде Светата литургия на 27 октомври със студентите от папските университети. Тя ще започне в базиликата „Свети Петър“ в 17:30 ч.