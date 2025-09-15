„Лъв от Чикаго“: нов филм за непознатите страници от живота на папата

Филмът „Лъв от Чикаго“ представя задълбочен и в някои аспекти все още непознат портрет на новия папа. Около 30 свидетели разказват за неговото детство, семейни връзки и призвание.

Александър Амелченя – Светла Чалъкова - Ватикана

Ведомството за комуникации обяви създаването на нов документален филм, посветен на американския период от живота на папа Лъв XIV. Пътешествието, осъществено от журналистите Дебора Кастелано Любов, Салваторе Чернуцио и Фелипе Херера-Есполиат, ни отвежда през кварталите на Чикаго, започвайки от семейния дом в предградието Далтън, със спомените и историите на двамата братя на папата - Луис Мартин и Джон.

Екипът на филма посети офиси, училища и енории, управлявани от августинците, Католическия богословски съюз, както и места, посещавани от отец Робърт Франсис Превост, като например Aurelio's Pizza и Rate Field на White Sox. Маршрутът стигна и до университета Виланова, на няколко мили извън Филаделфия, и до Порт Шарлът, Флорида, домът на по-големия брат на папата.

Около тридесет свидетели, свързани с настоящия папа, чрез истории, анекдоти, снимки и записи, ни помагат да се задълбочим в личността на този, който 8 май 2025 г., бе призван да управлява Вселенската църква.

Филмът разказва историята на мъж, който от ранна възраст проявява склонност към религиозен живот. Като дете той имитира отслужването на литургия и рецитира молитви на латински. Започва пътя си на проницателност много рано, за да се присъедини към Ордена на Свети Августин. Учи математика и богословие, изграждайки истински връзки със своите съученици и участвайки в инициативи за защита на живота.

Документалният филм показва и мъж, който напуска родината си, за да отиде в Перу, и който с весел дух и решително лидерство ръководи един от най-многобройните ордени в света. Човек, който слуша музика от 60-те и 70-те години, обича да шофира, гледа телевизия и се интересува от бейзбол.

Филмът „Лъв от Чикаго“ е продължение на документалния филм „Лъв на Перу“, чиято премиера бе през юни 2025 г. и се фокусира върху годините на мисия на свещеника и епископ Превост в южноамериканската страна. Филмът се очаква да излезе в близко бъдеще.