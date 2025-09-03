Аудиенциите на Папата с държавни глави се провеждат само по тяхно искане

Директорът на пресслужбата на Светия престол, Матео Бруни, направи изявление относно някои от частните аудиенции на Светия отец.

Ватикан Нюз

В отговор на запитване от някои журналисти, ръководителят на пресслужбата на Ватикана направи следното уточнение: „Практиката на Светия престол е да дава съгласие на искания за аудиенция, отправени до Папата от държавни или правителствени глави - и такава практика не включва поканата им“.

Това кратко, но важно уточнение помага да се разберат спецификите на дипломатическия протокол на Светия престол в отношенията му с политическия елит. По този начин инициативата за провеждане на срещи с Папата винаги трябва да идва от самите държавни и правителствени глави. Това е в съответствие с дългогодишната дипломатическа практика на Светия престол.