Търси

Търси

Търси

bgбългарски
Изглед към базилика Свети Петър и площада Изглед към базилика Свети Петър и площада 
Ватикана

Светият Престол публикува правилата за обществените поръчки

Днес беше публикувано Генералното изпълнително постановление, подписано от префекта на Секретариата по икономика, съдържащо Правилника за прилагане на папския документ Motu Proprio за правилата за прозрачност, контрол и конкуренция при процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на Светия Престол и държавата-град Ватикан.

Vatican News

Днес, 9 август, бе публикувано Генералното изпълнително постановление № 1/2025 на Секретариата по икономика, съдържащо Правилника за прилагане на Апостолическото писмо, издадено под формата на Motu Proprio, за „нормите за прозрачност, контрол и конкуренция при процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на Светия Престол и държавата-град Ватикан“, публикувано на 1 юни 2020 г. и изменено с последващото Апостолическо писмо Motu Proprio „За по-добра хармонизация“ от 16 януари 2024 г.

За прилагане на актуализацията на Кодекса за обществените поръчки

Постановлението, подписано на 5 август 2025 г. от префекта на Дикастерията, Максимино Кабальеро Ледо, е разделено на осем заглавия и 52 члена, и определя начините за прилагане на Motu ProprioЗа по-добра хармонизация“ във връзка с актуализирането на Кодекса за обществените поръчки на Светия Престол, резултат от синергичното сътрудничество между различни ватикански структури за по-нататъшно опростяване на процедурите за обществени поръчки. Актуализацията, потвърждаваща целите за прозрачност, контрол и конкуренция при възлагането на обществени поръчки, сключени от Светия Престол и държавата-град Ватикан, както и равно третиране на икономическите оператори и недискриминация сред участниците в търга, благоприятства за своевременността на административните действия и прилагането на принципите за ефикасност, ефективност и икономичност, в съответствие със социалното учение на Църквата.

Прозрачност, контрол и устойчиво използване на ресурсите

Новият Кодекс за обществените поръчки, базиран на натрупания опит, в съответствие с Апостолската конституция Praedicate Evangelium, има за цел да съгласува необходимостта от прозрачност и надзор с необходимостта от рационализиране, в полза на оперативен подход, който да ориентира икономическите решения с оглед на все по-голяма етика и ва устойчиво използване на ресурсите. Постановлението бе обнародвано чрез публикуване на уебсайта на L'Osservatore Romano и ще влезе в сила утре, 10 август, преди да бъде публикувано на уебсайта www.bandipubblici.va и включен в Acta Apostolicae Sedis.

man /VatNews

09 август 2025, 12:50
Ангел Господен
Ангел Господен
Папски аудиенции
Папски аудиенции
Твоят принос за една голяма мисия Твоят принос за една голяма мисия