Светият Престол публикува правилата за обществените поръчки

Vatican News

Днес, 9 август, бе публикувано Генералното изпълнително постановление № 1/2025 на Секретариата по икономика, съдържащо Правилника за прилагане на Апостолическото писмо, издадено под формата на Motu Proprio, за „нормите за прозрачност, контрол и конкуренция при процедурите за възлагане на обществени поръчки от страна на Светия Престол и държавата-град Ватикан“, публикувано на 1 юни 2020 г. и изменено с последващото Апостолическо писмо Motu Proprio „За по-добра хармонизация“ от 16 януари 2024 г.

За прилагане на актуализацията на Кодекса за обществените поръчки

Постановлението, подписано на 5 август 2025 г. от префекта на Дикастерията, Максимино Кабальеро Ледо, е разделено на осем заглавия и 52 члена, и определя начините за прилагане на Motu Proprio „За по-добра хармонизация“ във връзка с актуализирането на Кодекса за обществените поръчки на Светия Престол, резултат от синергичното сътрудничество между различни ватикански структури за по-нататъшно опростяване на процедурите за обществени поръчки. Актуализацията, потвърждаваща целите за прозрачност, контрол и конкуренция при възлагането на обществени поръчки, сключени от Светия Престол и държавата-град Ватикан, както и равно третиране на икономическите оператори и недискриминация сред участниците в търга, благоприятства за своевременността на административните действия и прилагането на принципите за ефикасност, ефективност и икономичност, в съответствие със социалното учение на Църквата.

Прозрачност, контрол и устойчиво използване на ресурсите

Новият Кодекс за обществените поръчки, базиран на натрупания опит, в съответствие с Апостолската конституция Praedicate Evangelium, има за цел да съгласува необходимостта от прозрачност и надзор с необходимостта от рационализиране, в полза на оперативен подход, който да ориентира икономическите решения с оглед на все по-голяма етика и ва устойчиво използване на ресурсите. Постановлението бе обнародвано чрез публикуване на уебсайта на L'Osservatore Romano и ще влезе в сила утре, 10 август, преди да бъде публикувано на уебсайта www.bandipubblici.va и включен в Acta Apostolicae Sedis.

man /VatNews