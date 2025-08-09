Светият Престол: нелоялната търговия задълбочава бедността, тя трябва да бъде регулирана справедливо

Изявление на ватиканския наблюдател Габриеле Кача на Третата международна конференция за развиващите се страни без излаз на море, проведена в Аваза, Туркменистан, на 6 август: бедността „не е неизбежна, тя е следствие от несправедливи структури и политически избори, и затова може и трябва да бъде преодоляна“.

Алесандро Де Каролис – Маня Кавалджиева – Ватикана

Съществува здравословна форма на търговия, основана „на принципа на всеобщото предназначение на благата“, която гарантира развитие и следователно достойнство. Но за съжаление съществуват и форми на „нелоялна търговия“, които, с „несправедливи международни“ правила, наказват структурно по-слабите страни, „често страдащи от недостиг на капитал, утежнен от бремето на външния дълг“.

Архиепископ Габриеле Кача, постоянен наблюдател на Светия Престол към Организацията на обединените нации в Ню Йорк, се фокусира върху динамиките на един фундаментален и жизненоважен сектор в ерата на глобализираната икономика, в изказването си на Третата международна конференция за развиващите се страни без излаз на море, която се проведе в Аваза, Туркменистан, на 6 август.

С правилата на солидарността

Развиващите се страни без излаз на море са именно географски регион, най-силно засегнат от нелоялни търговски практики, което в тези зони лесно води до „интензивна свръхексплоатация на околната среда“, водеща до „глад и бедност“. За справяне с този сценарий, казва монсеньор Кача, „търговията трябва да бъде оформена от изискванията за справедливост и солидарност“, а международната търговия, „подходящо насочена, да насърчава развитието и да може да създава нови възможности за заетост и да осигурява полезни ресурси“.

Бедността е вследствие на несправедливости

Както и при редица други обстоятелства, представителят на Ватикана призовава международната общност да търси конкретна политическа воля, особено в полза на страните, които ще бъдат предмет на конференцията в Туркменистан и чието положение често е утежнено от „широко разпространени и сложни“ форми на бедност, които лишават „милиони хора от основните им нужди“. Тези страни, припомня монсеньор Кача, макар и различни по история, култура и икономика, „се сблъскват със същите системни предизвикателства, включително непосилно дългово бреме, високи транспортни разходи и уязвимост към изменението на климата и външните сътресения“. Бедността, отбелязва още прелатът, „произтича от различни форми на културна депривация и отричане на културните права“, но с това тя „не е неизбежна; тя е следствие от несправедливи структури и политически избори, и следователно може и трябва да бъде преодоляна“.

Търговията да насърчава доброто на всички

Човешката личност, заключава монсеньор Кача, „трябва да остане в центъра на всички стратегии за развитие“, а търговията и икономическият растеж „не са самоцел, а средства за насърчаване на цялостното човешко развитие на всеки човек и напредъка на общото благо“.