Светият Престол: жените от коренното население да бъдат активни участници в проектите за развитие

В изказване на 13 август във Вашингтон, на специалната сесия на Постоянния съвет на Организацията на американските държави (ОАД) по случай Международния ден на коренното население по света и Осмата междуамериканска седмица на коренното население по света, монсеньор Круз Серано поднови подкрепата на Апостолския престол за инициативи, насочени към даване на глас на местното население и защитата на неговите права.

На жените от коренното население не трябва да се гледа като на пасивни бенефициенти на външните политики, а като на активни главни действащи лица в изграждането на бъдещето, в рамките на насърчаването на местните култури, със следване на подходящи духовни пътища и обръщане внимание на обичаите и езиците на народите. За това призовава Светият Престол чрез своя постоянен наблюдател в Организацията на американските държави (ОАД), монсеньор Хуан Антонио Круз Серано, който във Вашингтон говори на специалната сесия на Постоянния съвет за отбелязване на Международния ден на коренното население по света и Осмата междуамериканска седмица на коренното население по света, на тема „С гласа на жените от коренното население: видимост, лидерство, права и икономическа автономия“.

Големият принос на жените в Амазония

Ватиканският дипломат увери в близостта на Светия Престол „с коренното население и особено с жените“, за да могат да бъдат насърчавани и защитавани техните основни права. Той припомни, както написа папа Франциск в апостолическото насърчение Querida Amazonía, че „в Амазония има общности, които са оцелели [...] благодарение на присъствието на силни и щедри жени“. Тези общности щяха да се разпаднат, „ако жените не бяха там, за да ги подкрепят, хранят и грижат за тях. Това показва тяхната отличителна сила“.

Ангажиментът на Църквата

Католическата църква, чрез своите институции и дела, се грижи за коренното население в много части на света, отбеляза архиепископ Круз Серано, „инвестирайки в тяхното образование и здраве, и повишавайки осведомеността в обществото“, така че тези народи „да могат да бъдат главни герои и лидери на собствената си история“. „За да се постигне тази цел“, различни църковни организации „работят усилено, като епископски конференции, епархии, териториални прелатури, викариати, енории, мисии и Панамазонската църковна мрежа (REPAM)“.

Подкрепата на Светия Престол за програмите за коренното население

Накрая, подновявайки подкрепата на Светия Престол за „инициативите, целящи да засилят“ гласа на коренното население и „да защитават неговите права, както и да гарантират пълноценното му участие в живота на обществото“, постоянният наблюдател изрази признанието на Светия Престол за работата на Организацията на американските държави в полза на коренното население и уязвимите лица, сред които жените и момичетата.

