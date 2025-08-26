Кардинал Паролин: съкрушени сме от това, което става в Газа

В Неапол, за откриването на 75-та Национална литургична седмица, отговаряйки на въпроси на журналисти за израелските бомбардировки над Ивицата Газа, кардинал Паролин заяви, че това е „абсурдно“ и предупреди за тревожната хуманитарната ситуация. По повод на Украйна той каза, че е необходимо „да се продължава да се работи за мира и помирението“

Продължаваме да сме съкрушени от това, което става в Газа, въпреки осъждането от целия свят, защото „има единодушно осъждане случващото се от страна на всички“. Това каза ватиканският държавен секретар кардинал Пиетро Паролин в Неапол, по повод 75-та Национална литургична седмица, като отговори на въпросите на журналистите относно израелските бомбардировки срещу болница „Насер“ в Хан Юнис в Ивицата Газа, които причиниха 20 смъртни случая, сред които 5 журналисти. „Това е абсурд“, добави кардиналът, отбелязвайки, че изглежда „няма и проблясък на решение“ и „че ситуацията става все по-сложна и от хуманитарна гледна точка все по-несигурна, с всичките последици, които непрекъснато виждаме“.

По въпроса за Украйна, кардиналът-държавен секретар заяви, че „е необходима активна политическа дейност, защото теоретични решения има много“ и „има много пътища, които могат да бъдат поети за постигане на мир“, но „трябва да желаем да ги приложим на практика“ и „очевидно е необходима и душевна нагласа“. „Има нужда от надежда за цял свят“, заяви още Паролин, подчертавайки, че Юбилеят, обявен от папа Франциск и посветен именно на тази тема, „трябва да бъде момент за възстановяване на надеждата“. „Надежда срещу всяка надежда“, подчерта кардиналът, като се има предвид, че „днес“ няма „много елементи, които да ни помагат да се надяваме, особено на международно ниво“, както може да се види „и през тези дни“ от „трудността да се тръгне по мирни пътища в конфликтните ситуации“. Въпреки това „не трябва да се примиряваме“, а трябва „да продължим да работим за мира и помирението“.

