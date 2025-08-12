Папата одобрява нови правила в помощ на семействата на служителите на Ватикана

Пет дни платен отпуск при раждане на дете и три дни платен отпуск на месец за родители на деца с увреждания – това са нововъведенията за служителите на Ватикана, одобрени от папата.

Александър Панчанка – Маня Кавалджиева – Ватикана

На 11 август във Ватикана бе публикуван рескрипт, подписан от префекта на Секретариата по икономическите въпроси на Светия Престол Максимино Кабальеро Ледо. Документът, одобрен от папа Лъв XIV, се отнася до родителския отпуск, правата на родителите на деца с увреждания и плащанията на детски надбавки.

Основната новост е разрешаването на служителите на Ватикана да вземат пет дни платен отпуск при раждане на дете. Петте работни дни отпуск могат да се вземат наведнъж и/или на части по дни, а не по часове, не по-късно от тридесет дни след настъпване на събитието, за да не се загуби това право. За петте дни отпуск работещият баща има право „на финансово обезщетение, равно на 100% от заплатата му, изчислено изцяло във връзка с трудовия стаж“.

Друго нововъведение се отнася до подпомагането на семейства на служители на Ватикана, които имат деца с увреждания „в потвърдено затруднено положение“. Документът уточнява, че родителите имат право на три дни платен отпуск всеки месец, които могат да се използват последователно, при условие, че детето не е на постоянно стационарно лечение в специализирана институция.

Тези дни са предназначени за грижи за член на семейството с увреждане, следователно те предполагат „невъзможност за извършване на друга трудова дейност“, освен в случаите, разрешени от съответния компетентен орган.

По отношение на семейните помощи, рескриптът пояснява, че получателите са семейства с биологични или осиновени деца над 18-годишна възраст“; ако са ученици, „по време на обучение в средно училище до максималната възраст 20 години“ или „за целия период на университетско обучение или обучение, признато за еквивалентно от Светия Престол, до максималната възраст 26 години“. Такова обучение трябва да бъде документирано с удостоверение за записване, издадено от университета.