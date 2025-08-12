Кардинал Паролин на мисия в Бурунди

От 12 до 18 август ватиканският държавен секретар ще посети африканската страна, за закриването на Юбилея по случай 60 години дипломатически отношения със Светия Престол и за полагането на основния камък на здравния център в памет на нунция Кортни, убит през 2023 г.

Vatican News

По покана на местната църква и на властите в Бурунди, държавният секретар кардинал Пиетро Паролин ще поети африканската страна от днес, 12 август, до 18 август. Поводът на посещението е приключването на Юбилея, отбелязан по случай 60 години дипломатически отношения между Бурунди и Светия Престол, както и откриването на паметника и полагането на основния камък на здравния център в памет на апостолическия нунций, монсеньор Майкъл Ейдън Кортни, двадесет и три години след убийството му в засада.

Споменът за нунция Кортни

Назначен през 2000 г. от Йоан Павел II за папски представител в страната, опустошена от гражданска война, архиепископ Кортни изигра водеща роля в постигането на споразумението от ноември 2003 г. между правителството на Бурунди и бунтовниците хуту. Определен за Апостолическата нунциатура в Куба, ирландският прелат поиска да остане в Бужумбура за допълнителен период, вярвайки, че възможността за окончателен мир е предстояща. Докато е пътувал недалеч от столицата на Бурунди, колата му бива ударена от няколко изстрела. Единственият ранен пътник е архиепископът, починал в болницата на 29 декември 2003 г., само на 58 години.

През 2023 г., двадесет години след смъртта му, архиепископ Пол Ричард Галахър отслужи литургия за нунция в ирландския параклис в криптата на ватиканската базилика. Сега цялата страна, в присъствието на кардинал Паролин, ще почете архиепископа със създаването на този център, който ще бъде построен на самото място на убийството му. Проектът беше обявен миналата година от президента на Бурунди, Еваристе Ндайшимие, а датата за полагането на основния камък беше определена за 14 август 2025 г. На него ден кардинал Паролин ще председателства церемонията по откриването на паметника и отбелязването на началото на строителството на здравния център.

Програмата на посещението

Онлайн акаунтът на Държавния секретариат, @TerzaLoggia, съобщава подробната програма за пътуването на кардинала. Утре, 13 август, кардиналът ще отслужи литургия с Епископалната конференция на Бурунди, с която след това ще се срещне лично. В същия ден е предвидена среща с президента Ндайшимие и подписване на конкретни споразумения между Епископската конференция и правителството. В петък, 15 август, кардинал Паролин ще отслужи литургия в богородичното светилище в Мугера, преди да посети политическата и административна столица Гитега.

Друга литургия ще бъде отслужена в събота, 16 август; веднага след това кардинал Паролин ще се срещне със семинаристи и висши настоятели на мъжките и женските монашески ордени. В същия ден паметникът на монсеньор Майкъл Ейдън Кортни ще бъде открит в Апостолическата нунциатура и ще се състои прием с дипломатическия корпус. Накрая, в неделя, 17 август, кардинал Паролин ще председателства заключителната литургия по случай юбилея за 60 години дипломатически отношения между Бурунди и Светия Престол, в светилището „Дева Мария от Шьонщат“, построено на същата земя, където свети Йоан Павел II отслужи Евхаристията на 7 септември 1990 г.

man /VatNews