Избор на папа: 15 неща, които трябва да знаете за Конклава, от гласовете до белия дим

От „заключения“ Конклав във Витербо до напрежението между кардиналите, от латинската формула на бюлетината до най-редките имена на папите: предлагаме ви кратко пътешествие с 15 спирки, които разкриват историята, обредите и особеностите на едни от най-тържествените и резервирани избори в света

Светла Чалъкова - Ватикана

Има място, в сърцето на Ватикана, където тишината говори повече от всяка дума, където всеки жест е регулиран от вековни традиции и всяко решение тежи върху историята на Църквата. Конклавът не е просто ритуал: той е затворен и тържествен свят, пълен със символи, правила, тайни и любопитни факти, които казват много повече, отколкото си представяте.

От ключалката, която дава името „Конклав“, до дима, направен четим за света чрез химични вещества; от историческите места извън Рим до епизодите на напрежение между кардиналите, чак до настоящия кворум, необходим за избирането на новия папа: в това пътешествие в петнадесет спирки ще открием по-малко известните лица на едни избори, които са уникални в света.

Произходът на термина „конклав“

Терминът „конклав“ произлиза от латинското cum clave, което означава „с ключ“. Думата се заражда по време на конклава във Витербо (1268-1271), най-дългият в историята, продължил 1006 дни. Раздразнени от чакането, жителите заключват кардиналите в Двореца на папите, заключват вратите и намаляват дневните дажби храна за кардиналите, за да ускорят избора. Оттук идва и терминът и обичаят кардиналите да бъдат „заключвани“.

Най-дългият и най-краткият конклав

Най-дългият конклав е този, който се е провел във Витербо между 1268 и 1271 г., с почти три години застой преди избирането на Григорий X, рекорд, който никога не е бил достиган. Най-краткият се е състоял през 1503 г.: избирането на Юлий II е приключило с едно гласуване за около ден, благодарение на предварително съществуващ консенсус сред кардиналите, което го прави един от най-бързите конклави в историята.

Най-дългият конклав и неговите последици

В края на конклава във Витербо е избран Григорий X, който с конституцията „Ubi Periculum“ (1274 г.) установява строги правила за избора на папа: абсолютно уединение, прогресивно намаляване на храната и пълна изолация. Някои от тези правила, родени от този екстремен опит, все още регулират конклавите днес.

Какво съдържа бюлетината

Всеки кардинал получава бюлетина с латинската формула:

Eligo in Summum Pontificem

(„Избирам за Върховен Папа“)

Лична клетва

Преди да постави бюлетината в урната, кардиналът произнася:

Testor Christum Dominum, qui me iudicaturus est, me eligere in Summum Pontificem eum, quem secundum Deum iudico eligi debere

(„Свидетелствам пред Христос Господ, Който ще ме съди, че избирам за Върховен Папа този, когото според Бога вярвам, че трябва да бъде избран“)

Как протича гласуването

Ритуалът на гласуване се извършва в три фази: подготовка, проверка и приемане. Всеки кардинал, на свой ред, отива до олтара под фреската на Страшния съд, държи сгънатата бюлетина и я поставя в урната, докато произнася клетва. Накрая трима проверяващи изваждат бюлетините, четат ги на глас и записват гласовете. Ако никой не достигне кворум, бюлетините се изгарят, като се слагат в по-старата печка, която от своя страна активира електронно устройство вътре в по-новата печка, която съдържа „патрон“, съдържащ 5 заряда с химични вещества, активирани последователно (едино след друго) за обща продължителност от около 7 минути. Черният дим се получава от следните компоненти: Калиев перхлорат - Антрацен – Сяра.

В случай на валиден избор, т.е. при избор на нов папа, се произвежда бял дим, който се получава от следните компоненти: Калиев хлорат - Лактоза - Гръцка смола (розин) Размерите на „патрона“ са приблизително 25 X 15 X 7 см. Димоотводните тръби на печката и електронното оборудване се вливат в един канал, който, започвайки от Сикстинската капела, се излива върху покрива на сградата. „За да се подобри тягата, тръбата се загрява предварително с електрически резистори и е оборудвана с вентилатор, който се включва, ако е необходимо“, обяснява губернаторството на Ватикана. От 1978 г. насам вече няма поредица от малки тронове с балдахин, облегнати на стената, а дълго бюро, по-скоро подобно на това конферентна зала. Балдахинът е бил и средство за незабавно обозначаване на достойнството на папата. В момента на избора всички те са били спуснати, с изключение на този на избрания. Въздействащо, да, но също така непрактично и определено неподходящо за съвременния свят.

Какъв е необходимият кворум?

За да бъде избран кандидат за папа, той трябва да получи квалифицирано мнозинство от две трети от гласовете. В момента има 133 кардинал-избиратели с право на глас, така че кворумът е определен на 89 гласа. Това изискване гарантира широко сближаване и избягва избори, решени с тесни мнозинства.

Последни конклави: Брой гласувания и продължителност

• 1958 – Йоан XXIII: 11 гласувания за 4 дни

• 1963 – Павел VI: 6 гласувания за 3 дни

• 1978 (август) – Йоан Павел I: 4 гласувания за 2 дни

• 1978 (октомври) – Йоан Павел II: 8 гласувания за 3 дни

• 2005 – Бенедикт XVI: 4 гласувания за 2 дни

• 2013 – Франциск: 5 гласувания (плюс едно невалидно) за около 36 часа

Епизоди на напрежение и конфликт

Конклавът от май 1605 г., на който е избран Лъв XI, е белязан от силно напрежение, със словесни и вероятно физически сблъсъци между кардинали, дължащи се на политически съперничества между различни фракции. Въпреки че няма категорични доказателства за наранявания, епизодът отразява конфликтния климат на някои исторически конклави.

Влиянието на чуждестранните сили

В продължение на векове католическите монархии са упражнявали правото на вето. През 1655 г. Испания блокира избирането на кардинал Сакети, смятан за твърде близък до Франция. Тези намеси, официално премахнати през 1904 г. от Пий X, показват колко важен е бил конклавът в европейската политика.

Алтернативни места за провеждане на конклава

Въпреки че днес той се свързва със Сикстинската капела, в миналото конклави са се провеждали в градове като Витербо, Перуджа, Авиньон и Венеция. През 1823 г. конклавът, който избра Лъв XII, се провежда в Квиринале настоящия президентски дворец в Рим, поради несигурните хигиенни условия във Ватикана.

Живот в уединение: Какво могат (и не могат) да правят кардиналите

• Без телефони, интернет, радио или вестници

• Пълна изолация от външния свят

• Настаняване в Дом „Санта Марта“

• Ограничено движение единствено до Сикстинската капела за гласуване

• Стаи, сплециално проверени срещу подслушване и електронни устройства

Еволюцията на димните пушеци

В миналото димните пушеци често са били двусмислени поради лошото качество на материалите. Днес, благодарение на химическите реактиви, белият дим (избор) и черният дим (няма избор) са ясно различими, което осигурява незабавна и видима комуникация по целия свят.

Що се отнася до ориентировъчните часове на димните пушеци, сутрешните ще бъдат след 10:30 (ако димът е бял) и след 12:30. В 12:30 е предвидено връщане в дома „Санта Марта“ за обяд, след което в 15:45 кардиналите избиратели се отправят обратно към Сикстинската капела за следобедното гласуване гласуването. Ориентировъчните часове на следобедните димни пушеци са около 17:30 (ако димът е бял) и около 19:00.

Възраст и произход на папите: две крайности, една Църква

• Най-младият: Йоан XII, избран на 18 години

• Един от най-старите: Целестин V, около 85 г.

• В продължение на векове само италианци, след това светът:

– Полша: Йоан Павел II

– Германия: Бенедикт XVI

– Аржентина: Папа Франциск

Може ли мирянин да бъде избран?

Технически да: всеки кръстен мъж може да стане папа. Ако не е епископ, той трябва да бъде ръкоположен за свещеник и епископ веднага след избора. От 16-ти век обаче всички папи се избират измежду кардиналите.

Папските имена и тяхната рядкост

Някои имена са използвани често: Йоан (21 пъти), Григорий (16), Бенедикт (16). Други, като Ландо, само веднъж. Изборът на име е символичен, напомнящ за мисията на новия папа или църковни фигури.

Знаете ли, че…?

• Терминът „конклав“ е използван за първи път в официален документ едва през 14 век.

• Някои конклави са провеждани с кардинали в цивилни дрехи поради войни или внезапни бягства.

• Папа Целестин V, избран през 1294 г., е единственият понтифик, който официално установява, че папа може да подаде оставка.

• Кардиналите гласуват с еднакви писалки, предоставени от Ватикана.

• По време на конклава през 1846 г. римляните предлагат сладолед на кардиналите… за да облекчат летните жеги.