През септември папата призовава за отговорност за нашия общ дом

Във видеото с молитвеното намерение за месец септември, посветено на връзката между човека и Творението, папа Лъв XIV призовава да „почувстваме взаимозависимостта си с всички създания, обичани от Бог и достойни за любов и уважение“, вдъхновени в това от примера на свети Франциск.

Маня Кавалджиева – Ватикана

В няколкоминутно видео с молитвеното намерение на Лъв XIV за месец септември, публикувано чрез Световната молитвена мрежа на папата, се разбира избраната тема: „За връзката ни с цялото творение“. Темата е вдъхновена от „Време на Творението“, икуменическа инициатива, която обединява християни от различни деноминации в молитвата и действието за грижата за земята, започнала на 1 септември и която ще продължи до 4 октомври, празника на свети Франциск.

Лъв XIV отправя молитва:

Господи, Ти обичаш всичко, което си създал

и нищо не съществува извън тайната на Твоята нежност.

Всяко създание, колкото и малко да е,

е плод на Твоята любов и има място в този свят.

Дори най-обикновеният или най-краткият живот е обгърнат от Твоята грижа.

Като свети Франциск от Асизи, днес и ние искаме да кажем:

„Слава Тебе, Господи мой!“

Чрез красотата на творението,

Ти се разкриваш като източник на доброта. Молим Те:

отвори очите ни, за да те разпознаем,

като се поучим от тайната на твоята близост до цялото творение,

че светът е безкрайно повече от проблем, който трябва да бъде решен.

Това е тайна, която трябва да бъде съзерцавана с благодарност и надежда.

Помогни ни да открием Твоето присъствие в цялото творение,

така че, осъзнавайки го напълно,

да можем да чувстваме и да знаем, че сме отговорни за този общ дом,

в който Ти ни каниш да пазим, уважаваме и защитаваме

живота във всичките му форми и възможности.

Слава Тебе, Господи!

Амин.