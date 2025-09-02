През септември папата призовава за отговорност за нашия общ дом
Маня Кавалджиева – Ватикана
В няколкоминутно видео с молитвеното намерение на Лъв XIV за месец септември, публикувано чрез Световната молитвена мрежа на папата, се разбира избраната тема: „За връзката ни с цялото творение“. Темата е вдъхновена от „Време на Творението“, икуменическа инициатива, която обединява християни от различни деноминации в молитвата и действието за грижата за земята, започнала на 1 септември и която ще продължи до 4 октомври, празника на свети Франциск.
Лъв XIV отправя молитва:
Господи, Ти обичаш всичко, което си създал
и нищо не съществува извън тайната на Твоята нежност.
Всяко създание, колкото и малко да е,
е плод на Твоята любов и има място в този свят.
Дори най-обикновеният или най-краткият живот е обгърнат от Твоята грижа.
Като свети Франциск от Асизи, днес и ние искаме да кажем:
„Слава Тебе, Господи мой!“
Чрез красотата на творението,
Ти се разкриваш като източник на доброта. Молим Те:
отвори очите ни, за да те разпознаем,
като се поучим от тайната на твоята близост до цялото творение,
че светът е безкрайно повече от проблем, който трябва да бъде решен.
Това е тайна, която трябва да бъде съзерцавана с благодарност и надежда.
Помогни ни да открием Твоето присъствие в цялото творение,
така че, осъзнавайки го напълно,
да можем да чувстваме и да знаем, че сме отговорни за този общ дом,
в който Ти ни каниш да пазим, уважаваме и защитаваме
живота във всичките му форми и възможности.
Слава Тебе, Господи!
Амин.