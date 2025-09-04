Папата изказа съболезнование за трагедията с фуникуляра в Лисабон

В телеграма, подписана от ватиканския държавен секретар кардинал Паролин, папата се моли за жертвите и изразява духовната си близост с всички, засегнати вчера от инцидента с въжената железница, при който загинаха 17 души и 23-ма бяха ранени. Според пожарникарите, причината за катастрофата може да е скъсан кабел. Утре е ден на национален траур в Португалия.

Маня Кавалджиева – Ватикана

Лъв XIV изрази своите „искрени съболезнования“ и „духовна близост“ с всички семейства, скърбящи за катастрофата с фуникуляра в Лисабон, станала вчера. Той направи това днес, 4 септември, в телеграма, адресирана до патриарха на Лисабон, архиепископ Руи Мануел Соуза Валерио, подписана от държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. В посланието папата се моли за „пълно възстановяване“ на ранените и призовава „силата на християнската надежда за всички засегнати от това бедствие“, припомняйки „с благодарност“ всички, които са участвали в спасителните операции.

Фуникулярът „Elevador da Glória“, една от най-популярните туристически атракции в Лисабон, дерайлира при спускането си, като преобърна и се блъсна в сграда. Броят на загиналите от трагедията достигна 17. Португалия обяви национален ден на траур.