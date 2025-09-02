Папата: Украйна нека поддържа жив пламъка на надеждата

Папата призовава да поискаме дара на мира за европейската страна, опустошена от войната, в писмо, адресирано до кардинал Сепе, който на 6 септември в град Лвов ще представлява Негово Светейшество на честванията по случай 650 години от създаването на митрополията в Галич.

Vatican News

В писмото, изпратено до кардинал Крешенцио Сепе, определен през миналия месец юли за специален папски пратеник по случай честванията, които ще се проведат град Лвов на 6 септември за 650-годишнината от създаването на митрополията в Галич – по-нататък преименувана на Лвов на латините и част от Римокатолическата църква от западен обред – папата подчертава желанието си почетният архиепископ на Неапол да предаде любовта и „близостта“ на папата „на всички християнски вярващи и хора на добра воля“, които ще участват в събитието.

Грижовно милосърдие в семейството и обществото

„В този много труден момент, който Украйна преживява“, Лъв XIV призовава украинските вярващи да пазят „заповедта за милосърдието с още по-голямо внимание, както в семейството, така и в обществените ситуации“ и „да съхраняват жива християнска надежда в ежедневието“, като „горещо молят Бог за дара на мира“.

Ватиканският пресцентър уточнява, че делегация, водена от кардинал Сепе, ще участва в церемонията, която ще се проведе в катедралата „Успение на Дева Мария“ в Лвов. В делегацията ще участват монсеньор Анджей Легович, личен секретар на латинския архиепископ на Лвов и отец Роман Брода, професор в градската семинария и ръководител на Литургичната служба на същата украинска архиепископия.

man /VatNews