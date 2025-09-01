Папата: у всеки беден се отразява Христовия лик

На 1 септември папа Лъв XIV се срещна в зала „Клементина“ на Ватикана с делегация от „Делото на Свети Франциск за бедните“, основано през 1959 г. от миланските монаси капуцини

Виктор Владимиров – Маня Кавалджиева – Ватикана

Папата благодари на организацията за близо седемдесетгодишната ѝ работа, която, според устава, служи за подслон и грижа за нуждаещите се, както и за „цялостното развитие на човека в съответствие с християнската, особено францисканската традиция, доктрината на Църквата и нейната учителска власт“.

Началото на това служение произлиза от един обикновен брат-капуцин, Чечилио Кортиновис, портиер на миланския манастир. Неговото сърце откликнало на молбите на бедните, чукащи по вратите на манастира. Той помолил Господ да му помогне да се грижи по-добре за тези приятели и Провидението му изпратило съмишленик – доктор Емилио Гриняни.

„Така започнало прекрасното приключение, на което всички вие сте свидетели и участници днес“, отбеляза папата, посочвайки францисканските корени на това служение: светецът от Асизи, който е виждал Христовия лик у всеки беден човек.

Днес възпоменаваме историята на милосърдието, което, породено от вярата на един човек, разцъфтя, даде живот на голяма общност, която насърчава мира и справедливостта.

Историята на Делото на Свети Франциск е преди всичко пътят на братята и сестрите, които разпознават един в друг Божия дар и се подкрепят взаимно по пътищата на светостта, отбеляза Лъв XIV, подчертавайки трите основни измерения, залегнали в устава на организацията: да се помага, да се приема и да се насърчава.

папата с представители на Делото на свети Франциск (@Vatican Media)

Да помагаш означава да бъдеш до нуждаещите се. Папата подчерта впечатляващия обхват на конкретните инициативи: от храна и дрехи, до медицински центрове, душове, психологическа подкрепа и консултации за работна заетост. Благодарение на тези услуги над тридесет хиляди души получават необходимата им помощ всяка година.

Да приемаш означава да отвориш сърцето и живота си за ближния. Това са жестове на внимание: да погледнеш в очите, да се ръкуваш, да се наведеш пред страданието. Папата припомни, че неговият предшественик Франциск е бил особено близък до този начин на общуване, което помага да се преодолее драматичната изолация и „егото“, което да се превърне в светлата общност „ние“.

Днес, подчертава Лъв XIV, обществото изпитва остра липса именно на тази способност да бъдем редом и да слушаме внимателно.

папата с представители на Делото на свети Франциск (ANSA)

Да насърчаваш означава да уважаваш достойнството на всеки човек и да се грижиш за неговото развитие, без да поставяш условия или да очакваш нещо в замяна. „Ето как Господ работи с всеки от нас“, обясни папата. „Той ни показва пътя, дава ни силата да го извървим, но ни оставя свободни“. Лъв XIV цитира Свети Йоан Павел II:

„Става дума за истинско развиване на достойнството и творческите сили на всеки човек, неговата способност да отговори на своето призвание и следователно на Божия повик“.

В края на срещата Папата подчерта, че това служение е предназначено не само за онези, които директно се обръщат към „Делото на Свети Франциск“, но и за цялото общество.

Да живееш с любов към ближния, да се грижиш за неговото цялостно благополучие, е чудесна възможност за нравствения, културния и икономическия растеж на цялото човечество. Светият Отец благодари на гостите за тяхното свидетелство, увери ги в молитвена подкрепа и им даде апостолската благословия.